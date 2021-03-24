"Внебрачная дочь" Путина снялась в нарядах из детства. Фото
Предполагаемая "внебрачная дочь" президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих (она же Луиза Розова) снялась для нового весеннего дропа бренда RomaUvarovDesign.
Соответствующие снимки с фотосессии опубликовал дизайнер Рома Уваров на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Отмечается, что коллекция была вдохновлена детскими воспоминаниями.
Розова позировала на камеру в комбинезоне из денима с ажурным воротником, а также она примерила платья в стиле baby doll и объемную рубашку с принтом в виде игрушек.
По словам модели, благодаря такой съемке она почувствовала себя ребенком, будто вернулась в 2007 год, который запомнился ей бабушкиным дачным домиком, купальником с мелкими цветами и хлопковой розовой косынкой.
"С теплотой и любовью вспоминаю это время и вещи, и такое ощущение, что прикоснулась к ним на съемке", – отметила Розова.
Ранее СМИ заявили, что предполагаемая "внебрачная дочь" президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих дружит с Робертом Скигиным – племянником связанного с мафией российского магната.
Как сообщал OBOZREVATEL:
российские журналисты якобы нашли у Путина еще одну дочь – Елизавету, которая родилась в 2003 году. Ее матерью является Светлана Кривоногих, познакомившаяся с главой РФ в 1990-е годы, когда тот еще не был президентом. Их отношения завершились в конце 2000-х.
Ссылаясь на копии документов, расследователи российской группы "Проект" сообщили, что отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество – Владимировна.
Фото Елизаветы Кривоногих нашли в социальных сетях.
Слив информации о предполагаемой любовнице Путина и их совместной дочери может быть результатом войны внутри ФСБ.
Заявление о том, что Елизавета – третья дочь Путина, появилось и в расследовании команды Алексея Навального "Дворец для Путина".