Предполагаемая "внебрачная дочь" президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих (она же Луиза Розова) снялась для нового весеннего дропа бренда RomaUvarovDesign.

Соответствующие снимки с фотосессии опубликовал дизайнер Рома Уваров на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Отмечается, что коллекция была вдохновлена детскими воспоминаниями.

Розова позировала на камеру в комбинезоне из денима с ажурным воротником, а также она примерила платья в стиле baby doll и объемную рубашку с принтом в виде игрушек.

По словам модели, благодаря такой съемке она почувствовала себя ребенком, будто вернулась в 2007 год, который запомнился ей бабушкиным дачным домиком, купальником с мелкими цветами и хлопковой розовой косынкой.

"С теплотой и любовью вспоминаю это время и вещи, и такое ощущение, что прикоснулась к ним на съемке", – отметила Розова.

Ранее СМИ заявили, что предполагаемая "внебрачная дочь" президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих дружит с Робертом Скигиным – племянником связанного с мафией российского магната.

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