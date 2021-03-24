"Позашлюбна дочка" Путіна знялася у вбраннях з дитинства. Фото
Ймовірна "позашлюбна дочка" президента Росії Володимира Путіна Єлизавета Кривоногих (вона ж Луїза Розова) знялася для нового весняного дропа бренду RomaUvarovDesign.
Відповідні знімки з фотосесії опублікував дизайнер Рома Уваров на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Зазначається, що колекція була натхненна дитячими спогадами.
Розова позувала на камеру в комбінезоні з деніму з ажурним коміром, а також вона приміряла сукні в стилі baby doll та об'ємну сорочку з принтом у вигляді іграшок.
За словами моделі, завдяки такій зйомці вона відчула себе дитиною, ніби повернулася у 2007 рік, який запам'ятався їй бабусиним дачним будиночком, купальником з дрібними квітами і бавовняною рожевою косинкою.
"З теплотою і любов'ю згадую цей час і речі, і таке відчуття, що доторкнулася до них на зйомці", – зазначила Розова.
Раніше ЗМІ заявили, що ймовірна позашлюбна дочка президента Росії Володимира Путіна Єлизавета Кривоногих дружить із Робертом Скигіним – племінником пов'язаного з мафією російського магната.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
російські журналісти нібито знайшли у Путіна ще одну дочку – Єлизавету, яка народилася в 2003 році. Її матір'ю є Світлана Кривоногих, яка познайомилася з главою РФ в 1990-ті роки, коли той ще не був президентом. Їхні стосунки завершилися наприкінці 2000-х.
Посилаючись на копії документів, розслідувачі російської групи "Проект" повідомили, що батька Єлизавети Кривоногих не вказано, відомо тільки її по батькові – Володимирівна.
Фото Єлизавети Кривоногих знайшли в соціальних мережах.
Злив інформації про ймовірну коханку Путіна і їхню спільну дочку може бути результатом війни всередині ФСБ.
Заява про те, що Єлизавета – третя дочка Путіна, з'явилася і в розслідуванні команди Олексія Навального "Палац для Путіна".