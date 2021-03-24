"Позашлюбна дочка" Путіна знялася у вбраннях з дитинства. Фото

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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8,1 т.
'Позашлюбна дочка' Путіна знялася у вбраннях з дитинства. Фото

Ймовірна "позашлюбна дочка" президента Росії Володимира Путіна Єлизавета Кривоногих (вона ж Луїза Розова) знялася для нового весняного дропа бренду RomaUvarovDesign.

Відповідні знімки з фотосесії опублікував дизайнер Рома Уваров на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Зазначається, що колекція була натхненна дитячими спогадами.

Розова позувала на камеру в комбінезоні з деніму з ажурним коміром, а також вона приміряла сукні в стилі baby doll та об'ємну сорочку з принтом у вигляді іграшок.

Луїза Розова знялася для нового весняного дропа бренду RomaUvarovDesign
Розова позувала на камеру в комбінезоні з деніму з ажурним коміром

За словами моделі, завдяки такій зйомці вона відчула себе дитиною, ніби повернулася у 2007 рік, який запам'ятався їй бабусиним дачним будиночком, купальником з дрібними квітами і бавовняною рожевою косинкою.

"З теплотою і любов'ю згадую цей час і речі, і таке відчуття, що доторкнулася до них на зйомці", – зазначила Розова.

За словами моделі, завдяки такій зйомці вона відчула себе дитиною
Модель приміряла сукні в стилі baby doll

Раніше ЗМІ заявили, що ймовірна позашлюбна дочка президента Росії Володимира Путіна Єлизавета Кривоногих дружить із Робертом Скигіним – племінником пов'язаного з мафією російського магната.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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