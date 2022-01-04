Внебрачная дочь князя Монако впервые показала всех его четверых детей

Внебрачная дочь князя Монако Альбера Жасмин Гримальди впервые показала всех его 4 детей. На фотографии видны семилетние близнецы, принцесса Габриэла и принц Жак, а также 18-летний брат Александр Косте-Гримальди.

Кадр с наследниками был опубликован в Instagram Жасмин, как часть итогов 2021 года. Такое слайд-шоу стало традицией для многих пользователей сети перед Новым годом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вероятно, снимок был сделан в августе в Южной Африке, куда князь с детьми прилетал навестить жену после тяжелой операции. Об этом можно догадаться, судя по прически Жасмин.

На фотографии четверо юных королевских особ сидят вместе на деревянной скамье и обнимаются. Среди них и автор поста – дочь Альбера и американки Тамары Ротоло.

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Отметим, что ее отношения с отцом наладились в 2003 году, когда Жасмин исполнилось 11. В инервью изданию Harper's Bazaar она призналась, что с детства мечтала познакомиться с папой, ведь ей его не хватало.

Отметим, что у Альбера есть еще внебрачный сын по имени Александр, родившийся от бывшей стюардессы французских авиалиний Николь Косте.

И хотя Жасмин и Александр по конституции были исключены из линии наследственности Монако, князь полностью обеспечил их финансово.

Сообщается, что жена монарха Шарлин способствовала тому, чтобы он начал тесно общаться со всеми своими детьми. Они нашли общий язык и часто проводят время вместе.

Коротко о звезде:

Жасмин Гримальди – американская актриса и певица. Она является дочерью принца Монако Альбер II и Тамары Ротоло. Альбер II публично подтвердил отцовство 1 июня 2006 г., утверждая, что хотел защитить ее личность, пока она не станет совершеннолетней.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, супруга Альбера Шарлин пропала из виду общественности из- за проблем со здоровьем. Ее друзья смущены фактом, что королевская семья не сообщает о серьезности болезни.