Внебрачная дочь князя Монако впервые показала всех его четверых детей

Катерина Малай
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Внебрачная дочь князя Монако впервые показала всех его четверых детей

Внебрачная дочь князя Монако Альбера Жасмин Гримальди впервые показала всех его 4 детей. На фотографии видны семилетние близнецы, принцесса Габриэла и принц Жак, а также 18-летний брат Александр Косте-Гримальди.

Кадр с наследниками был опубликован в Instagram Жасмин, как часть итогов 2021 года. Такое слайд-шоу стало традицией для многих пользователей сети перед Новым годом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вероятно, снимок был сделан в августе в Южной Африке, куда князь с детьми прилетал навестить жену после тяжелой операции. Об этом можно догадаться, судя по прически Жасмин.

На фотографии четверо юных королевских особ сидят вместе на деревянной скамье и обнимаются. Среди них и автор поста – дочь Альбера и американки Тамары Ротоло.

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На фотографии четверо юных королевских особ сидят вместе на деревянной скамье

Отметим, что ее отношения с отцом наладились в 2003 году, когда Жасмин исполнилось 11. В инервью изданию Harper's Bazaar она призналась, что с детства мечтала познакомиться с папой, ведь ей его не хватало.

Отметим, что у Альбера есть еще внебрачный сын по имени Александр, родившийся от бывшей стюардессы французских авиалиний Николь Косте.

И хотя Жасмин и Александр по конституции были исключены из линии наследственности Монако, князь полностью обеспечил их финансово.

Отношения Жасмин с отцом наладились в 2003 году

Сообщается, что жена монарха Шарлин способствовала тому, чтобы он начал тесно общаться со всеми своими детьми. Они нашли общий язык и часто проводят время вместе.

Коротко о звезде:

Жасмин Гримальди – американская актриса и певица. Она является дочерью принца Монако Альбер II и Тамары Ротоло. Альбер II публично подтвердил отцовство 1 июня 2006 г., утверждая, что хотел защитить ее личность, пока она не станет совершеннолетней.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, супруга Альбера Шарлин пропала из виду общественности из- за проблем со здоровьем. Ее друзья смущены фактом, что королевская семья не сообщает о серьезности болезни.