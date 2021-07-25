Владимир Высоцкий умер 41 год назад: интересные факты из жизни поэта

В воскресенье, 25 июля, исполняется 41 год со дня смерти известного советского поэта и актера Владимира Высоцкого. Он известен, в первую очередь, как автор сотен песен на собственные стихи, а также имел небольшой опыт работы кинорежиссера.

OBOZREVATEL решил вспомнить, как выглядел знаменитость на протяжении своей жизни. Также мы расскажем о самых интересных фактах из его биографии (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Высоцкий написал около 80 песен, исполнил около 30 ролей в кино и 20 на сценах театров.

В школьные годы занимался спортивной акробатикой и боксом.

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Одной из самых знаменитых ролей Высоцкого в театре стала роль Гамлета в постановке пьесы Шекспира.

В 1978 году Высоцкому официально присвоили звание эстрадного солиста-вокалиста высшей категории.

Знаменитость часто злоупотреблял алкоголем и сигаретами.

В последнем стихотворении на рецепте лекарства незадолго до смерти Высоцкий предсказал свою кончину.

По советскому телевидению ни разу не показали интервью и концерты с Высоцким.

Высоцкий скончался ранним утром 25 июля 1980 года. До сегодняшнего дня точная причина смерти Высоцкого неизвестна. Родственники попросили не проводить вскрытие.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Владимир Высоцкий был большим любителем быстрой езды и владел самыми разными автомобилями – от "Жигулей" до Mercedes-Benz.