Владимир Остапчук в третий раз станет отцом: как выглядит беременная Екатерина Полтавская. Видео

Украинский шоумен и ведущий Владимир Остапчук в третий раз станет отцом. Он с женой Екатериной Полтавской ждут первого общего ребенка.

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В Instagram ведущий опубликовал романтическое видео с любимой, чтобы поделиться радостной новостью. И хотя в ежедневных фото в соцсетях Екатерины Полтавской не было заметно животика, на новом ролике она его подчеркнула, надев облегающий комбинезон.

"Baby Ostapchuk is coming", – подписала видео пара, что в переводе на русский означает "Малыш Остапчук в скором времени".

Пара провела съемки в домашнем стиле: оба надели удобную домашнюю одежду и создали атмосферу уютного вечера. На видео 39-летний Владимир и 24-летняя Екатерина сначала возятся на кухне, выпекая вкусный перекус к чаю, а затем вместе проводят время в разговоре друг с другом.

"Самая главная новость моей жизни", – прокомментировала видео женщина.

Накануне Полтавская говорила в InstaStories, что готовится к важной съемке дома, но к какой именно так и не назвала. Ради этого супруги заказывали домашнюю помощницу, но она так и не приехала, поэтому Владимир Остапчук убирал весь дом самостоятельно. Как говорит женщина, "у него happy house".

Пара довольно долго скрывала любую информацию о беременности. 18 июля блогер Богдан Беспалов в Telegram рассекретил информацию о новом статусе Екатерины Полтавской. В частности, тогда он был убежден, что новость правдива, из-за одного нюанса, который своеобразен женщине.

"Обратите внимание: Полтавская всегда комментирует о ней слухи. Всегда. А здесь… тишина", – отметил блогер.

Известно, что Екатерина Полтавская для Остапчука – третья жена. Он прожил 13 лет с Еленой Войченко, в браке с которой родилось двое детей. В 2019 году они развелись из-за обвинений в многочисленных изменах со стороны шоумена, а уже через несколько месяцев стало известно о новом романе мужчины с нотариусом Кристиной Горняк.

Развод с ней в 2022 году также закончился скандально из-за проблем с домом, который пара приобрела за общие средства. Сейчас в нем живет новая жена Остапчука Екатерина Полтавская.

Ранее OBOZ.UA писал, что Владимир Остапчук комментировал обвинения лидера группы Our Atlantic Виктора Байды в том, что получил отсрочку от службы в армии после звонка другу в Верховной Раде.

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