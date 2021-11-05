'Не для себя, для сыночка прошу': мама Дантеса неожиданно обратилась к фанатам певца. Видео

Известный украинский шоумен и муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал видеообращение своей мамы к его фанатам. Мария Алексеевна попросила подписчиков сына прийти на его концерт в Киеве, чтобы он смог свозить жену на море.

Просьбу женщины артист разместил на странице в Instagram, прикрепив к ней рекламу своего предстоящего выступления. По словам певца, он не просил маму приглашать своих фанатов на шоу, поэтому это была полностью ее инициатива (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Перед камерой свекровь Нади Дорофеевой появилась в черном худи оверсайз с белыми надписями, спрятав руки в кармане.

"Я обращаюсь к вам с просьбой. Не для себя прошу, а для сыночка. Вам ничего не стоит сходить на его концерт, а ему будет приятно", – начала свое обращение Мария.

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Она пожаловалась, что Владимир не может свозить свою звездную жену на море, куда Надя уже давно мечтает попасть.

"Он на хлебушек опять-таки заработает. И жену свою, Надюшеньку, на море свозит. Девочка никогда моря не видела. Все океаны и океаны", – продолжила женщина.

Отметим, что в комментарии к видео Дантес написал, что ему очень приятно волнение мамы, однако места на "сверхпопулярное мероприятие" уже почти распроданы.

В конце Мария Алексеевна сказала, что уже купила себе билет и еще раз попросила поддержать ее сына.

Кратко о звезде:

Владимир Дантес – украинский певец, телеведущий, радиоведущий, эксучастник группы "ДиО.фильмы". Родился в семье милиционера. В ноябре 2008 года вместе с Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд-2".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у Владимира Дантеса вышел новый клип на песню "Грустные танцы". Певец с макияжем, серьгами и в экстравагантной одежде поет и играет на гитаре в азиатской забегаловке.