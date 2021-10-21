С блестящим макияжем и сережками: Дантес выпустил новый клип. Видео

Украинский певец Владимир Дантес выпустил клип на новую песню "Грустные танцы". Сюжет разворачивается на кухне азиатской забегаловки, где исполнитель с макияжем, сережками и в экстравагантной одежде поет и играет на гитаре.

Ролик появился в четверг, 21 октября, на YouTube-канале артиста. На своей странице в Instagram знаменитость отметил, что в сольной карьере это его шестой клип (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Режиссером ролика стал украинский клипмейкер Леонид Колосовский, который снял предыдущие музыкальные видеоработы певца.

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Над внешним видом Дантеса работала стилист Яна Голуб. Ей удалось создать образ, контрастирующий с другими героями видео – посетителями заведения, которые внезапно начинают танцевать под трек.

"Хочется, чтобы люди видели, что мужественно можно выглядеть в любом виде. Если вы стремитесь к мужественности или женственности, то можно выглядеть как угодно, главное – твой внутренний посыл и энергия", – прокомментировал свой лук сам Дантес.

Конец клипа неожиданный. Певец заходит на кухню забегаловки и сам ложится на стол под нож повара, добровольно становясь едой для своих фанатов.

Коротко о звезде:

Владимир Дантес – 33-летний украинский певец, теле- и радиоведущий. До 2015 года – участник поп-группы "ДиО.фильмы".

Родился в Харькове в семье милиционера. Получил образование в музыкальной школе и диплом финансиста в Харьковском политехническом институте.

В 2008-м вместе с Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд-2".

8 июля 2015 года женился на тогдашней солистке группы "Время и Стекло" Наде Дорофеевой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в своем стендап-шоу Дантес резко пошутил о том, когда у него с Дорофеевой появятся дети. Он заявил, что этот вопрос его бесит.