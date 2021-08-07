Владелец Moon Records ответил на обвинения в краже песен Кузьмы. Видео

После того, как мама певца Кузьмы Скрябина – Ольга Кузьменко – обвинила владельца лейбла Moon Records в том, что он пытается присвоить права на песни ее сына, Андрей Пасичник записал видеоответ. Мужчина признался, что Ольга дает недостоверную информацию и не понимает сути конфликта.

Так, по словам владельца Moon Records права на песни "Скрябина" принадлежат не только наследникам артиста, но и участникам группы, авторам слов и музыки. Кроме того, Пасичник в Facebook заявил, что студия уже продолжительное время пытается связаться с ТОВ "Кузьма Скрябин", однако те не хотят идти на контакт и используют в этом маму Андрея Кузьменко.

"Наши оппоненты путем недобросовестной конкуренции прибегают к различным грязным методам. Используют и прием "сакральной жертвы" – привлекают Ольгу Кузьменко – маму погибшего лидера группы, которая, вполне вероятно, не понимает всех аспектов ситуации", – сообщил в Facebook Moon Records.

Видео дня

Кроме того, Пасичник добавил, что мама Кузьмы, которая сообщила о краже песен артиста, просто зачитывает текст с бумаги, который содержит недостоверную информацию. В конце поста в Facebook Андрей заявил, что он и его компания будет отстаивать права авторов и исполнителей, уважая и соблюдая права Андрея Кузьменко.

"Возлагаем надежду на благоразумие и досудебное урегулирование конфликта, возникшего в пределах пересечения правовым вопросам", – подытожил владелец лейбла Moon Records.

Кузьма Скрябин – украинский певец, автор текстов песен, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Вокалист группы "Скрябин". Известен также под псевдонимом Кузьма. Герой Украины (2020, посмертно).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вдова Скрябина Светлана Бабийчук рассказала о последнем дне рождении певца. По ее словам, празднование 46-летия музыканта проходило в их доме, где собралось много друзей.