Влад Яма заговорил о возвращении в Киев. Коллега экс-звезды раскрыл планы известного беглеца

Хореограф Влад Яма, который с началом полномасштабной войны с женой и сыном уехал в США, планирует возвращение в Украину. Об этом в интервью OBOZ.UA сообщил коллега звезды телевидения – хореограф Евгений Кот.

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По словам Кота, о таких замыслах Ямы ему рассказали знакомые, которые общаются с хореографом. Евгений удивляется, что Влад совсем не "отстреливает" произошедшее. Он искренне верит, что сможет вернуться домой, и "все в его жизни будет так же, как раньше".

Евгений Кот говорит, что не понимает, почему Яма сбежал в США: "Могу предположить, что в какой-то момент испугался, но уже прошло много времени, большая часть уехавших украинцев вернулись. И публичные, и непубличные – разные. Считаю, что медийные люди должны оставаться в стране, чтобы таким образом подавать пример другим, что нужно сплачиваться. А не убегать".

"Я не отслеживаю нынешнюю жизнь Ямы. Видел, что его много критиковали за участие в вечеринке с русским названием, – продолжает Кот. – Что здесь скажешь: некоторые из уехавших людей оказались сейчас немного оторванными от нашей нынешней реальности. Мне кажется, что Влад до сих пор думает, что когда закончится война, он вернется в Украину. И все в его жизни будет так же, как раньше".

"Где-то полгода назад мне рассказывали общие знакомые, что он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве. Не "отстреливает" совсем произошедшее, думает, что если организовывает какой-то сбор для ВСУ, донатит сам, то этого достаточно. Как-то он публично признался, что боится за свою семью. Это не проблема: оставляй их там, а сам домой – что-то серьезное делать для победы", – говорит Кот.

Полное интервью с Евгением Котом читайте на OBOZ.UA здесь.

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