'Это очень интимная история'. Евгений Кот – о тайне Могилевской, пощечине от Мишиной и разговоре Ямы о возвращении в Украину

Евгений Кот, один из самых ярких украинских танцоров, в разговоре с OBOZ.UA рассказал, что его коллега Влад Яма уверен, что спокойно вернется в Киев после войны. А также признался, почему вычеркнул из своей жизни еще одну коллегу – Татьяну Денисову, которая с началом вторжения сбежала в Россию.

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Евгений Кот стал известен после участия в проекте "Танцуют все", где завоевал победу, а через несколько лет в паре с актрисой Ксенией Мишиной стал обладателем Кубка проекта "Танцы со звездами". Входил в творческую команду самых рейтинговых талант-шоу как режиссер и постановщик. Два года назад принял предложение стать судьей в "Танцуют все", а впоследствии – и в не менее известном телешоу "Украина имеет талант".

– Позвольте начать с самого приятного события, которое произошло в прошлом году: вы с женой объявили, что станете родителями. Этого счастливого события ждали не один год, не раз признавались в интервью, что очень мечтаете о пополнении и не теряете надежды. Какие были первые чувства, когда узнали, что станете отцом?

– Жена Наталья сообщила мне об этом по телефону, по видеосвязи. Честно говоря, она сама была в шоке, узнав о беременности. А я, ну что скрывать, орал от радости. Мы давно этого хотели. То старались, то нет, снова пытались, пробовали все возможные варианты, не отчаивались. Нам ставили диагноз – бесплодие… Однако мы верили, что наши планы осуществятся. И сейчас я хочу сказать всем будущим родителям, мечтающим о маленьком чуде, но пока оно по каким-то причинам не приходит в их жизнь: не надо терять веру. Все произойдет, если вы искренне хотите этого. Я часто думаю, что, возможно, именно сейчас пришел период, когда мы с Натальей действительно к этому готовы.

– Не было у вас мысли не рассказывать никому о беременности Наталии, чтобы, не дай Бог, не сглазить?

– Мы понимали, что эта информация все равно выйдет наружу. Не хотели, чтобы об этом рассказал кто-то, как иногда бывает.

– Такая история произошла, как известно, с Наталией Могилевской, которую сняли на улице с младшей дочерью, когда еще никто не знал, что она удочерила двух девочек.

– Я тоже, к слову, знал, о том, что Наталья стала мамой, но молчал. Не расспрашивал ничего у нее, не обсуждал это с другими, чтобы не разгонять волну. Это очень интимная история. В нашем случае мы решили, что должны творчески об этом рассказать. Сняли видео, которое решили сделать в украинской стилистике. Мне кажется, что сейчас это очень правильный шаг.

– Конечно, такого рода радостные события переживаются эмоционально остро. А как вы вспоминаете другие ваши победы – в талант-проектах "Танцуют все" и "Танцы со звездами"?

– И там, и там остро переживал. В обоих проектах я ощущал радость. Однако это разные программы, разные периоды моей жизни, разный возраст. Каждый раз по-другому относишься к определенным вещам. На "Танцуют все" первый свой сезон я не выиграл, а уже во время следующего хорошо понимал, что делаю. Если до этого плыл, можно сказать, по течению, то потом понимал, что хочу делать и как это воплотить. Во время своего первого сезона на "Танцах со звездами" – это была почти победа, там были очень сильные участники. Победа в паре с Ксенией Мишиной тоже далась тяжелым трудом. Я продумывал каждый шаг: какие будем делать постановки, что будем говорить в интервью.

Это планирование сыграло очень большую роль в том, что мы победили. Если для всех пар придумывала номера режиссерская группа, я делал это сам. Не могу сказать, что все всегда заходило суперуспешно, но факт остается фактом: нашими постановками мы смогли задеть, зритель поверил нам. Я не могу сказать, что являюсь большим любителем соревнований и каждый раз ставил для себя цель обязательно победить. Каждый раз старался сделать крутой номер – вот это было самое важное.

– Во время проекта вам приписывали роман с Ксенией Мишиной, как реагировала Наталья на эти слухи?

– Наталья никогда меня не ревновала к работе, так же – и я ее. Наша любовь строится на полном доверии. А сцена есть сцена. Ну и потом, зачем ей ревновать, если, приходя домой, показываю любовь к ней? И она всегда чувствует, что я люблю только ее. Да, Мишина – хорошая актриса, я тоже неплохой актер. Поцелуй был у нас в каком-то из номеров, возможно, из-за этого пошли разговоры. А в другом номере оплеуху мне давала – и мы все делали по-настоящему. На генеральном прогоне Ксения так добросовестно подошла к репетиционному процессу, что, задев рукой подбородок во время удара, фактически вырубила меня. Повело, но дотанцевал. Это я рассказываю к тому, чтобы объяснить, что мы не изображали какие-то действия, а максимально вживались в роли, поэтому это имело такой хороший отклик у зрителей.

– Рассказывая о личном в соцсетях, вы, вероятно, как другие публичные люди, кроме одобрительных отзывов, получаете и хайповые комментарии. Как реагируете?

– Почему-то так складывается (не знаю – хорошо это или плохо), но хейта мы получаем очень мало. Если он и присутствует под какими-то постами, то очень нечасто, и мне на такие комментарии, признаюсь откровенно, безразлично. Вот если бы человек подошел и что-то такое сказал – это может повлиять. А так – вряд ли. Бывали ситуации, когда я даже начинал переписываться с этими людьми. Делал это исключительно из практических целей: большое количество комментариев автоматически увеличивает охват поста.

– А от кого вам важна оценка?

– От жены.

– Чувства к Наталье – это любовь с первого взгляда? Думали ли вы тогда, что можете быть вместе, учитывая, что на тот момент Наталья была замужем?

– Когда мы познакомились, я не думал совсем, что она станет моей женой. Это не была любовь с первого взгляда. Красивая девушка – вот так ее охарактеризовал для себя. Но в голове даже не было мысли, что у меня с ней когда-нибудь будут отношения. А потом все стало так невероятно складываться. Как говорят о таком: судьба.

– У вас прекрасный украинский – это приобретенное или вы с детства разговариваете на мове?

– Я родом из Херсона – там в свое время много разговаривали по-русски. Дома больше смешано, потому что родители из Житомирской области. Когда приехал в Киев, то еще больше стал общаться на русском. А перешел на украинский, когда мне предложили сесть в жюри программы "Україна має талант". У меня был преподаватель, мы работали. А потом с женой решили, что будем общаться на украинском и дома. Я специально включал контекст на языке – на телевизоре, ноутбуке, телефоне, чтобы слышать, как правильно звучат слова и фразы. Читал книги вслух, чтобы вырабатывать произношение. Но иногда до сих пор вылезают русизмы, к сожалению, но работаю над этим.

– Почему вы так мало в своих интервью рассказываете о Херсоне?

– Там давно уже никого нет из моих родных. Когда в моей семье произошла трагедия – умер мой старший брат (Дмитрий Кот ушел в засветы в 30 лет из-за онкологического заболевания. – Ред.), мы забрали оттуда родителей. И сейчас с Херсоном нас почти ничего не связывает. У родителей – немногочисленные знакомые, у меня – одноклассники. У меня мало воспоминаний оттуда, потому что большую часть своей жизни прожил все же здесь. И главные события тоже произошли тут. А там – детский сад, который я почти не помню, школа, первая любовь – и все. После девятого класса я поехал учиться в Киев, в Херсоне бывал всего раз в год.

Родители сейчас имеют жилье недалеко от нас. Папа дома, а мама – в Европе, она уехала во время вторжения. Мы живем за городом, и в первый месяц боевые действия были очень близки, много артиллерии стояло возле домов. Все слышали и видели… Сейчас не так боимся взрывов, объявления воздушных тревог стали более безопасны, хотя это, надо признать, нехорошо. Всегда напоминаем в соцсетях, чтобы люди шли в бомбоубежище в случае опасности.

– В начале вторжения вы уговаривали уехать за границу Наталью, но она отказывалась. Что тогда ощущали? Вероятно, это были смешанные чувства: переживали за ее безопасность, однако были благодарны, что она не хочет оставлять вас самого?

– Все было именно так, как вы говорите. Я хотел, чтобы она была в безопасности, но она отказывалась уезжать и уверяла, что хочет быть со мной. У нас есть фразочка, которая появилась, когда мы поженились, и идет лейтмотивом всей совместной жизни: "Вместе до конца". Она мне тогда сказала: "Мы же вместе до конца". Жена была рядом все время, и я знал, что буду защищать ее на сто процентов. Она оберегает меня тем, что рядом с ней становлюсь сильным.

– Как вы относитесь к мужчинам, которые убежали за границу? В частности, к своему коллеге Владу Яме?

– Ну что тут комментировать? Человек не в стране, и я не понимаю, почему он так поступил. Могу предположить, что в какой-то момент испугался, но уже прошло много времени, большая часть уехавших украинцев вернулась. И публичные, и непубличные – разные. Считаю, что медийные люди должны оставаться в стране, чтобы таким образом подавать пример другим, что нужно сплачиваться. А не убегать.

Я не отслеживаю нынешнюю жизнь Ямы. Видел, что его много критиковали за участие в вечеринке с русским названием. Что тут скажешь: некоторые из уехавших оказались сейчас немного оторванными от нашей нынешней реальности. Мне кажется, что Влад до сих пор думает, что когда война закончится, он вернется в Украину. И все в его жизни будет так же, как раньше. Где-то полгода назад мне рассказывали общие знакомые, что он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве. Не "отстреливает" совсем произошедшего, думает, что если организовывает какие-то сборы для ВСУ, донатит сам – то этого достаточно. Однажды он публично признался, что опасается за свою семью. Это не проблема: оставляй их там, а сам домой – что-то серьезное делать для победы.

– Общались ли вы после вторжения еще с одной своей коллегой – хореографом Денисовой, которая встретила вторжение в Киеве, где снималась в одном из танцевальных талант-шоу, а затем сбежала в Россию, где отказалась осуждать российский террор и делать заявление в поддержку Украины?

– Еще за день до вторжения мы вместе работали на съемках проекта "Танцы.World of Dance" – были членами жюри. И именно из-за нее этот проект не вышел в эфир в таком виде, как планировался. Жюри вырезали из программы из-за присутствия Денисовой. Мне очень жаль, что зрители не увидели программу в полном объеме, потому что проект планировался очень крутым. На тот момент в Украине уже давно не было танцевальных проектов – потому и очень ожидаемым.

На съемках она мне говорила: "Наконец-то я дома" – и у меня было ощущение, что она говорит это очень искренне. А сейчас воспринимаю те слова как высшую степень цинизма, потому что в первые дни большой войны она, пробыв несколько дней под ракетными обстрелами, сбежала через Европу в Россию и села там в жюри одного из танцевальных проектов.

Знаете, какие-то годы многие известные танцовщики ездили работать в Россию – я тогда относился к этому нейтрально. Не хорошо, не плохо – никак. Но когда произошло вторжение – у всех стал мозг на место, мы прозрели. Поэтому не понимаю, о чем можно сейчас говорить с Татьяной Денисовой. Она мне совсем неинтересна. Я понял, что у этого человека деньги прежде всего. Конечно, деньги – это важно, но не настолько, чтобы предавать себя. Кроме того, я знаю, что ее финансовое состояние не ставит в такие рамки, что она была вынуждена туда поехать.

И самое главное: мне очень неприятно, что Денисова таковой оказалась, потому что когда-то она была моей преподавательницей в вузе. Я ее очень уважал и любил. А теперь она для меня никто и зовут ее никак. Не хочу даже искать оправданий тому, что она так сделала. В меня летят ракеты, а она зарабатывает в Москве деньги, платит с них налоги на эти ракеты. Она такая же убийца, как большинство россиян, поддержавших войну против нас.

– С недавнего времени вы и сами стали преподавателем в одном из столичных вузов. О чем говорите со студентами, что не касается непосредственно вашего предмета? Другими словами, что вы делаете для того, чтобы налаживать с ними контакт?

– Очень часто я им напоминаю о том, что нужно ценить свою профессию. В нашей сфере есть такая проблема: иногда люди не понимают, что творчество и бизнес – это вещи, которые должны идти рядом. Это не хобби, а профессия, которой долго учатся, отдают ей всю жизнь. Нельзя работать бесплатно в коммерческих проектах, соглашаться на переработку, когда нет на это сил. Но с другой стороны, если ты хочешь получать достойные гонорары, ты должен понимать, что нужно стоить этого гонорара. Твой опыт, умение, профессионализм – все это работает и на размер вознаграждения.

К примеру, я очень много работаю над собой, имею один из самых больших опытов работы на нашем танцевальном рынке, участвовал во всех талант-шоу – как участник, член жюри, постановщик. Поэтому есть цена, ниже которой не соглашусь браться за проект. Лучше сделаю несколько благотворительных мероприятий, чем очень дешево соглашусь на что-либо коммерческое.

Сейчас создал свою собственную шоу-программу "Танцуй со мной, Украина!", с которой гастролируем командой. Зрители принимают прекрасно – мы, честно говоря, даже не ожидали такой реакции. Когда давали анонсы выступлений, под сообщениями встречались комментарии: "Какие танцы во время войны?". Поэтому какие-то сомнения присутствовали, но после концерта мы еще час фотографируемся со зрителями, нас не отпускают. Это невероятно! Сейчас уже планируем весенний тур. Но будем немного менять программу, потому что Наталья уже не сможет с нами танцевать. Но мы обязательно придумаем для нее какую-нибудь роль в наших постановках.

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