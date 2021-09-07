Влад Яма в роли жеребца с блогершей Евтух повеселил сеть. Видео

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Влад Яма в роли жеребца с блогершей Евтух повеселил сеть. Видео

Популярный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма поделился с поклонниками забавным роликом, в котором снялся с блогершей Дашей Евтух. Видео набрало более 1,4 млн просмотров.

Пользователи сети остались в восторге от знаменитостей, которые подняли всем настроение. Соответствующий ролик Яма опубликовал на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре видно, как Евтух идет по коридору с хореографом и говорит: "Люди, вы не поверите, я тут такого жеребца поймала! Он идет и еще ржет, у меня такого еще не было! Лысый! Вот смотрите, головой как блестит. Вот это жеребец! Поведу к своей кобыле".

Видео дня

В это время Яма и Евтух громко смеются. Видео в TikTok набрало более 1,4 млн просмотров.

Влад Яма и Даша Евтух
Влад Яма и Даша Евтух повеселили поклонников

Поклонники оценили юмор знаменитостей. Они оставили множество позитивных комментариев под публикацией.

"Пересматриваю миллион раз", "Жеребец добротный. Дашка молодец", "Я не могу! Вот это мочит", "Ору", – пишут люди.

Поклонники оценили юмор знаменитостей
Звезд засыпали комплиментами
В сети оценили веселый ролик

Коротко о знаменитостях:

Даша Евтух – технолог переработки продукции животноводства, но всю жизнь хотела быть актрисой. Кроме домашнего хозяйства девушка снимает то, что купила в сельском магазине. Обычно она берет хлеб, халву, конфеты, печенье.

На ее аккаунт в Tik Tok было подписано 219 тысяч пользователей, а просмотров насчитывалось более 4 млн. По словам Евтух, она не согласна с решением удаления ее страницы, но при этом не расстраивается и в будущем планирует дальше заниматься блогерством.

Влад Яма – украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Также он является членом жюри "Лиги Смеха". Слава и любовь зрителей пришли к нему после участия в "Танцях з зірками", где он в паре с певицей Наталией Могилевской занял второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинка Даша Евтух, которая проживает в селе Богодаровка на Полтавщине, стала звездой интернета благодаря своей открытости и искренности. Девушка показывает, как сажает картошку, ухаживает за домашними животными – лошадьми и коровами, а также делает разборку своих сельских покупок.

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