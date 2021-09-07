Влад Яма в роли жеребца с блогершей Евтух повеселил сеть. Видео

Популярный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма поделился с поклонниками забавным роликом, в котором снялся с блогершей Дашей Евтух. Видео набрало более 1,4 млн просмотров.

Пользователи сети остались в восторге от знаменитостей, которые подняли всем настроение. Соответствующий ролик Яма опубликовал на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре видно, как Евтух идет по коридору с хореографом и говорит: "Люди, вы не поверите, я тут такого жеребца поймала! Он идет и еще ржет, у меня такого еще не было! Лысый! Вот смотрите, головой как блестит. Вот это жеребец! Поведу к своей кобыле".

Видео дня

В это время Яма и Евтух громко смеются. Видео в TikTok набрало более 1,4 млн просмотров.

Поклонники оценили юмор знаменитостей. Они оставили множество позитивных комментариев под публикацией.

"Пересматриваю миллион раз", "Жеребец добротный. Дашка молодец", "Я не могу! Вот это мочит", "Ору", – пишут люди.

Коротко о знаменитостях:

Даша Евтух – технолог переработки продукции животноводства, но всю жизнь хотела быть актрисой. Кроме домашнего хозяйства девушка снимает то, что купила в сельском магазине. Обычно она берет хлеб, халву, конфеты, печенье.

На ее аккаунт в Tik Tok было подписано 219 тысяч пользователей, а просмотров насчитывалось более 4 млн. По словам Евтух, она не согласна с решением удаления ее страницы, но при этом не расстраивается и в будущем планирует дальше заниматься блогерством.

Влад Яма – украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Также он является членом жюри "Лиги Смеха". Слава и любовь зрителей пришли к нему после участия в "Танцях з зірками", где он в паре с певицей Наталией Могилевской занял второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинка Даша Евтух, которая проживает в селе Богодаровка на Полтавщине, стала звездой интернета благодаря своей открытости и искренности. Девушка показывает, как сажает картошку, ухаживает за домашними животными – лошадьми и коровами, а также делает разборку своих сельских покупок.