Влад Яма рассказал, как едва не умер на сцене в Новый год. Подробности

Украинский хореограф, телеведущий Влад Яма едва не погиб в новогоднюю ночь прямо на сцене. Инцидент произошел 19 лет назад, когда шоумен выступал в составе танцевального балета Freedom.

Когда в полночь сработали хлопушки, Яма случайно вдохнул конфетти и начал задыхаться. Танцору повезло – он смог откашлять блестящий кусочек фольги. О жутком случае звезда рассказал в рамках игрового шоу "Хто зверху" на "Новом канале" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Известно, что Яма в начале своей карьеры зарабатывал на новогодних корпоративах как участник Freedom. В опасную ситуацию он попал на первом же для себя частном частном мероприятии – в 2003 году.

Телеведущий во время игры "Правда или ложь" рассказал, что на празднике выступали и другие звезды, но не уточнил, кто именно.

"Это был 2003 год. Я стоял на сцене в последней линии балета Freedom... У всех в руках были бокалы шампанского. Когда пробили часы: три, два, один, бах – я сделал вдох и понял, что не могу дышать", – вспомнил знаменитость.

В тот момент Яма стоял позади других танцоров и они попросту не заметили, что их коллега задыхается. В последнем ряду Яму не видели и гости мероприятия.

Он в итоге упал прямо на сцене. "Никто не мог помочь... В итоге я упал, разбив бокал, и когда начал кашлять, смог откашлять метафан. Но кажется, не дышал полминуты", – поделился телезвезда.

Фрагмент программы с рассказом Ямы о ситуации, которая едва не лишила его жизни:

Коротко о знаменитости:

Влад Яма – 39-летний украинский хореограф, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант" (СТБ), "Танці з зірками", "Модель XL", "Лига Смеха" (1+1).

В паре с певицей Наталией Могилевской был участником, а потом членом жури в "Танцях з зірками". Именно это шоу подарило Яме первую широкую известность.

Со своей супругой Лилией познакомился в 2007 году. Предложение будущей жене Яма сделал в новогоднюю ночь-2014. Через полтора года у пары родился сын Леон.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Яма и его жена Лилиана решились на "пополнение в семье" – завели собаку. Звезда признался, что возлюбленная долго уговаривала его на такой шаг.

СМИ узнали, что Яма владеет роскошной однокомнатной квартирой в элитном киевском ЖК "Нью-Йорк концепт хаус". Цена такого жилья варьируется от 1,5 до 3,3 млн гривен.