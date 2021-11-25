В сеть попало видео роскошной квартиры Влада Ямы: сколько стоит и где расположена

Украинский танцор Влад Яма владеет роскошной однокомнатной квартирой в элитном киевском ЖК "Нью-Йорк концепт хаус". Цена такого жилья варьируется от 1,5 до 3,3 млн гривен.

О том, как выглядит городское жилье судьи шоу "Танцы со звездами" на "1+1" узнали журналисты программы "Викриття" на YouTube. У артиста есть также дом возле Киева, в котором он живет с женой и сыном (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Общая площадь дома Влада Ямы составляет 45 квадратных метров, а из ее окон открывается вид на центр столицы. Агентство недвижимости оценило один квадратный метр в элитной высотке в 73 тысячи гривен.

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В прихожей артиста есть зеркальный шкаф-купе, на котором изображена пара танцоров, сразу намекающая на профессию владельца квартиры.

Сразу возле зеркала расположен вход в ванную комнату, полностью выполненную в голубом цвете. На стенах можно заметить плитку, а в центре туалета красуется белая раковина.

Кухня звездного танцора выполнена в бордово-желтом цвете. Там, за маленькой стеной, расположился небольшой стол на 4 персоны.

По планировке жилье выглядит как квартира-студия, ведь между гостиной и кухней нет больших стен и дверей. На единственном "лоскутке" бетона, отделяющем комнаты, висит плазменный телевизор.

Спальная комната выполнена в красных и кремовых оттенках. Среди помещений стоит большая кровать, вокруг которой сделана подсветка. Чуть дальше, возле выхода на балкон, висит кондиционер.

Вероятно, жилье Владу досталось со скидкой или вообще бесплатно, ведь танцор три года назад снялся в рекламном ролике ЖК "Нью-Йорк концепт хаус".

Кратко о звезде:

Влад Яма – украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцуют все!", "Украина имеет талант", "Танцы со звездами" и "Модель XL". Родился 10 июля 1982 года в Запорожье. Победитель открытого чемпионата Лондона по спортивным танцам среди любителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Влад Яма показал свой загородный двухэтажный особняк под Киевом, в котором проживает с сыном и женой. Некоторые дизайнерские решения в доме принадлежат самому танцору.