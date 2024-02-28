'Включай телевизор – Пугачева поет твою песню!' Украинец признался, сколько заплатила ему артистка за 'украденную' композицию

У российской певицы Аллы Пугачева есть в репертуаре песня харьковчанина Александра Кварты. Причем певец и автор композиций, очень ярко заявивший о себе в первом сезоне телешоу "Украина имеет талант", узнал об этом, когда произведение уже звучало в телеэфире в исполнении артистки.

Как певцу удалось отстоять свои права и сколько Пугачева заплатила ему за песню, Александр Кварта рассказал в интервью OBOZ.UA.

О том, что Алла Пугачева взяла в свой репертуар его песню, украинский исполнитель узнал постфактум, когда увидел, как певица исполняет ее в своих "Рождественских встречах".

"Песню "По дороге к солнцу" я написал еще в 1997 году, – вспоминает певец. – Впоследствии некоторое время жил в Москве, отправил несколько своих композиций на конкурс, который проводила Алла Борисовна на своем "Радио Алла". В начале января 2010 года позвонил мой старший брат Роман: "Включай телевизор, там Пугачева поет твою песню!" Она исполняла "По дороге к солнцу" на "Рождественских встречах". А затем композиция появилась на радио в ее исполнении. С одной стороны, была радость, а с другой: как же я? Я тоже пел эту песню. А теперь выходит не Пугачева поет мою, а я ее?".

Исполнитель позвонил в Москву, ему удалось связаться с менеджментом певицы: "Спрашивал: как так произошло, где взяли? К тому времени я уже немного позабыл о том, что композиция отсылалась на конкурс". Артисту сразу же прислали договор о сотрудничестве, а когда приехал по делам в Москву, предложили продать композицию: "Мне выплатили гонорар – несколько тысяч долларов. Как потратил эти деньги? Это стало солидным вкладом в нашу первую с женой машину".

Александр Кварта – украинский певец, которого хорошо запомнили зрители после феерического участия в телешоу "Украина имеет талант" с песней "Сеньорита, я влюблен". Певец также принимал участие в программе Игоря Кондратюка "Караоке на Майдане" и стал одним из участников Нацотбора на "Евровидение" в 2011 году. Тогда представлять на конкурсе Украину в Германию отправилась Мика Ньютон.

Полное интервью с исполнителем читайте завтра, 29 февраля.

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