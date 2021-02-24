Визажист превратил этих девушек в настоящих королев: их невозможно узнать. Фото

Обычно внешний вид невесты обсуждают все приглашенные на свадьбу. Каждая девушка в этот особый день хочет выглядеть, как принцесса.

Арбер Бытыки – сербский визажист, которому удалось изменить внешность невест и сразить гостей наповал. OBOZREVATEL собрал 10 самых ярких работ мастера.

Арбер ведет страницу в Instagram, где почти каждый день публикует собственные работы. Сейчас за сербским мастером визажа следит более 400 тысяч подписчиков.

В основном блогер публикует фото до и после макияжа, которые фоловеры одобрительно оценивают: "Это произведение искусства!" Арбер Бытыки победитель многих международных конкурсов по визажу.

Каждая невеста имеет свой индивидуальный стиль и типаж, следовательно здесь важна не только техника, но и умение подобрать макияж. Кому-то нравится натуральное лицо без ярких оттенков, а кто-то всегда подчеркивает внешность и хочет экстраординарный свадебный образ.

Арбер акцентирует, что он с командой обслуживает более 1000 невест в год. Горячая пора – лето, когда за день из студии красивыми выходят более 60 девушек.

Перед макияжем Бытыки обязательно анализирует платье, выбранную прическу, фату и даже цветовую палитру свадьбы. Ведь каждый цвет при различном освещении и в сочетании с другими оттенками может выглядеть по-разному.

Мастер макияжа не скрывает, что любит рисовать. Иногда он занимается живописью не только на лицах красавиц, но и на холсте.

Золотую середину между арт-макияжем с перевоплощением и максимально натуральным мейкапом для невест знают не многие визажисты. Но каждая работа Арбера – произведение искусства, где невеста выглядит ярко и в то же время в образе нет ничего лишнего.

Бытыки помогает девушкам подчеркнуть выигрышные стороны лица и выразить женственность.

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