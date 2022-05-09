Вице-спикер эстонского парламента спел 'Братья украинцы' и не сдержал слез. Видео

Вице-спикер эстонского парламента Ханно Певкур спел "Братья украинцы" на талант-шоу "Маска". Выступление он посвятил храбрым украинцам, которые вынужденно покинули свою родину или остались ее защищать.

Во время трогательного исполнения за артистом на экране появилось изображение подсолнечного поля и голубого неба. Роликом поделились на YouTube телеканала TV3 Estonia, транслирующего шоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Перед своим выступлением Ханно Певкур в клетчатом черно-белом костюме сказал несколько слов о композиции, которую решил исполнить.

"Эта песня была написана в 2014 году, когда война в Украине только началась. Она стала гимном защитников Украины. Когда ты слышишь ее впервые, она немедленно касается твоей души. Это такая мощная песня и она затронула меня до слез. Поэтому я посвящаю ее всем защитникам: тем, кто, к сожалению, покинул нас, и тем, кто еще защищает Украину", – объявил участник талант-шоу.

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Артист чувственно исполнил "Браття українці", авторства музыкальной группы "Шабля", пока его завороженно слушали десятки присутствующих в зале.

Судьи эстонской вариации сверхпопулярного в мире проекта "Маска" поднялись со своих мест, демонстрируя уважение и солидарность с украинским народом. В конце песни сам Ханно Певкур не сдержал слез.

Во время исполнения композиции цвета столов и задний экран переливались сине-желтыми оттенками, фонари подсвечивали сцену национальными цветами Украины, а на наряде певца висела двухцветная лента. Изюминкой выступления стало изображение сердца, состоящее из флагов Эстонии и Украины.

Ролик закончился бурными аплодисментами эстонцев, а в комментариях их поблагодарили тронутые украинцы.

"Спасибо! Этот господин украл мое сердечко", "Искренне благодарим вас", "Вау. Надеюсь, он произнесет слово "паляница", – говорится в сообщениях.

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