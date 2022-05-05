Винницкая: нам нужно оградиться от 'русского мира', обращаться к ним не имеет смысла

Известная украинская певица Алена Винницкая убеждена, что украинцам следует обезопаситься от "русского мира", поскольку доносить правду о войне в Украине до россиян нет смысла. По ее словам, после небольшого обращения, в котором она назвала президента РФ Владимира Путина людоедом, на нее вылилась волна хейта.

"Такого говна в свою сторону я не видела за всю жизнь. У меня хейтеров всегда было мало. Я понимаю, что это боты, специальные люди, которым за это платят. И я пришла к выводу, что не надо бояться хейта", – сказала Винницкая в комментарии для программы "Зірковий шлях".

Певица отметила, что после такой реакции стало ясно, на каком уровне развития находятся россияне, и что разговоры здесь бесполезны.

"Сейчас я понимаю, что все это не имеет смысла, потому что там так долго промывали мозги людям, что наши обращения ничего не изменят. Нам нужно просто победить, закрыться от всего этого "русского мира", и пусть они сами с собой разбираются", – добавила звезда.

Видео дня

Как писал OBOZREVATEL ранее, супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала, что не имеет слов для русских женщин, матерей и жен оккупантов. По ее мнению, если гробы с русскими солдатами не стали поводом для женщин изменить свою позицию, то слова здесь не помогут.