Виктору Ющенко – 67: как менялся политик в 6 ярких фото

Виктор Ющенко 23 февраля отмечает день рождения. Третьему президенту Украины исполнилось 67 лет. Известный деятель закончил политическую карьеру 10 лет назад.

Внешность политика изменилась из-за страшного отравления диоксинами в 2004 году во время предвыборной кампании. OBOZREVATEL вспомнил, как менялся политик на протяжении карьеры.

Виктор Ющенко родился в 1954 году на Сумщине. После школы поступил в Тернопольский финансово-экономический институт.

С 1993 года Ющенко начал политическую карьеру, возглавив Национальный банк Украины. По его инициативе была реализована денежная реформа, где ввели украинские гривны.

При участии Ющенко Украина обошла дефолт в 1998 году.

В 1999 году Виктор Ющенко возглавил Кабинет Министров Украины, а в 2001 году ушел в отставку из-за резолюции Верховной Рады о недоверии правительству. За его время на посту премьера Украина впервые за годы независимости получила прирост ВВП.

В 2004 году Ющенко участвовал в президентских выборах. Его главным оппонентом был Виктор Янукович. В сентябре Виктора Ющенко отравили, когда президентская гонка была в самом разгаре. Ужасное отравления осталось одним из нераскрытых преступлений новейшей истории Украины. С тех пор внешность Виктора Андреевича очень изменилась, во время лечения в Австрии он едва не умер.

Сегодня третий президент Украины занимается общественной деятельностью: основал Институт "Стратегические инициативы", чтобы развивать украинское общество. В прошлом году Ющенко попал в Национальный реестр рекордов Украины благодаря своей коллекции аутентичных вышитых и тканых полотенец.

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