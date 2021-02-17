Внучка Ющенко впервые призналась, чему ее научил дедушка

Внучка третьего Президента Украины Виктора Ющенко Доменика рассказала, какие качества в ней воспитал дед.

По словам девушки, она очень активная, и не любит сидеть без дела. Тем более, что близкие люди всегда готовы прийти на помощь и поддержать дельным советом. Этой информацией Доменика поделилась в своем интервью изданию Jetsetter.

Дедушка Виктор учил еще тогда маленькую внучку ставить грандиозные цели и идти к их достижению. Таким образом в человеке воспитывается выдержка и терпение – качества, без которых точно не обойтись в современном мире. Кроме того, бывший глава государства Ющенко также твердил Доменике, что все ее желания точно сбудутся, если искренне в них верить.

"Если учесть то, что я живу со своим именем и фамилией двадцать лет, даже не могу представить, как могло бы быть иначе. Я стараюсь носить свою фамилию достойно", – сказала девушка о влиянии известной фамилии на ее жизнь.

20-летняя Доменика активно ведет блог на своей странице в Instagram. С подписчиками, которых у нее более 14-ти тысяч, звезда делится личными фотографиями, а также рассказывает о самых важных событиях. Внучка бывшего президента Украины Ющенко учится на четвертом курсе на юридическом факультете в КНУ имени Тараса Шевченка.

Как сообщал OBOZREVATEL, внучка Ющенко оправдала свою внешность без пластики. Соответствующие снимки она выложила на своей странице в Instagram, написав, что к помощи хирургов она не прибегала. Доказательством этому являются детские фото, на которых видно, что такой нос и разрез глаз у нее от природы.