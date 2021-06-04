Вика из "НеАнгелов" начала сольную карьеру и выпустила первый клип с откровенными образами. Видео

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Вика из 'НеАнгелов' начала сольную карьеру и выпустила первый клип с откровенными образами. Видео

Украинская певица, бывшая солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха начала сольную карьеру и презентовала клип на песню "Мы не ангелы". В ролике она продемонстрировала несколько пикантных образов.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Смеюхи (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили и засыпали комплиментами знаменитость.

"Финал группы "НеАнгелы" и старт сольной карьеры, где я – другая: настоящая... истинная... ваша... и своя... ибо я творчески стала совсем перерожденной", – прокомментировала начало сольной карьеры певица.

Откровенный образ певицы
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Кадр из нового клипа певицы
Кадр из клипа Виктории Смеюхи
Пикантный кадр из клипа

Пользователи сети остались в восторге от новой песни и клипа Смеюхи. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Мурашки по коже. Вика, ты прелесть!", "Супер! Голос вау!", "Поздравляю с премьерой", "Клип супер, молодец", "Очень понравился клип! Такая эффектная, прекрасная. Умничка", – пишут люди.

Пользователи сети остались в восторге от новой песни и клипа Смеюхи

Напомним, ранее украинский продюсер Юрий Никитин объяснил, что группа "НеАнгелы" распалась из-за того, что обеим солисткам пришло время строить сольную карьеру. Он добавил, что решение не было спонтанным – впервые об этом они начали говорить еще полгода назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, бывшая солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха заявила, что Слава Каминская уже давно стала тем артистом, который готов выступать самостоятельно. Она также добавила, что остается в хороших отношениях с бывшей коллегой.

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