Вика из "НеАнгелов" рассказала, что думает о сольной карьере Славы Каминской. Видео

Украинская певица, бывшая солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха заявила, что Слава Каминская уже давно стала тем артистом, который готов выступать самостоятельно. Она также добавила, что остается в хороших отношениях с бывшей коллегой.

Такое заявление знаменитость сделала в прямом эфире программы "Сніданок з 1+1" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Виктория рассказала, что они обе уже состоялись как певицы, поэтому готовы продолжить творческий путь по отдельности. Но при этом всегда готовы будут прийти на помощь друг другу.

"Я переживаю за нее, как за себя. Она не просто моя коллега, она родной для меня человек, который разделял вместе со мной и горести, и радости в этой жизни. Мы всегда будем поддерживать друг друга. Моя Слава такая же, как и я – полноценная артистка", – объяснила подробнее исполнительница.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский продюсер Юрий Никитин объяснил, что группа "НеАнгелы" распалась из-за того, что обеим солисткам пришло время строить сольную карьеру. Он добавил, решение не было спонтанным – впервые об этом они начали говорить еще полгода назад. Кроме того, продюсер сказал, что дальнейшую творческую деятельность артистки продолжат уже без его участия.