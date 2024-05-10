'Видите, как поступили'. Телеведущий Слава Соломко эмоционально высказался о бывших друзьях – 'дизелевцах', сбежавших в Россию

Телеведущий Слава Соломка рассказал, общается ли с бывшими "дизелевцами" Сергеем Писаренко и Евгением Никишиным, которые годами работали в Украине, а с началом полномасштабного вторжения бежали в Россию.

В интервью OBOZ.UA Соломка признался, что работал вместе с россиянами и дружил с ними.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин вместе со Славой Соломкой и певицами Аленой Винницкой и Солохой играли в комедийном антрепризном спектакле "Особенности национального секса", который поставил Георгий Делиев.

"Мы работали вместе, у нас были дружеские отношения, – говорит Слава Соломка. – А потом они очень разочаровали. Видите, как поступили: поддержали в противостоянии Россию. Я не общался с ними с тех пор, зачем? Так же с другими россиянами, которых знал, как мне казалось, неплохо. В начале вторжения писал своей бывшей девушке, проживающей в Москве: "Это все можете остановить только вы! Выходите!" А она мне: "А это уже манипуляция!" Представляете? Наши товарищеские отношения тоже закончились".

Артисты с российскими паспортами Сергей Писаренко и Евгений Никишин долгое время работали в юмористическом телешоу "Дизель Шоу", выходившем в эфир на телеканале ICTV. Полномасштабное вторжение их застало в Киеве.

В первые дни великой войны актеры записали публичное обращение. "Хотим сказать всем, кому небезразличны разворачивающиеся в Украине события. Мы сейчас здесь. Мы видим, что происходит на самом деле. Нельзя это называть операцией, это война. Настоящая война. Над нами пролетали ракеты, взрывались снаряды. Умирают гражданские, ни в чем не повинные дети. Отправляются на эту войну юношей, которые не готовы воевать. Остановите войну, кто может, потому что не будет ни России, ни Украины", – публично сообщил Писаренко на своей странице в Facebook.

Впоследствии Сергей Писаренко написал в Facebook, что от российских оккупантов пострадал его дом под Киевом: "Через несколько дней после начала войны вывез семью из Киева в Таллинн. И все время думал: "А может, зря? Наш поселок в стороне. Один бой изменил наш поселок и наш дом...".

Однако осенью 2022 стало известно, что Никишин и Писаренко находятся в России. Более того, риторика актеров резко изменилась. Одна из российских газет сообщила, что артисты сделали заявление в поддержку Украины под давлением, мол, иначе их не выпустили бы из Украины пограничники. Также актеры сообщили, что отправляются на гастроли круизным лайнером, который должен был курсировать из российского города Сочи в Турцию. Об этом Сергей Писаренко написал на своей странице в Facebook. Под сообщением Писаренко его поклонники возмущались такими действиями артистов: "Вот вы мерзавцы, просто удивительные мерзавцы", "Вот и оказалась ваша узкая сущность во время войны. Они вас бомбили, а вы им концерты. Сергей, они ведь ваш дом бомбой...". Писаренко никак не отреагировал на критику.

Ранее OBOZ.UA писал, что худрук "Дизель Студио" Егор Крутоголов признался, осуждает ли сбежавших в Россию Писаренко и Никишина.

Полное интервью со Славой Соломкой читайте на OBOZ.UA завтра, 11 мая.

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