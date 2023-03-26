Егор Крутоголов объяснил, осуждает ли Писаренко и Никишина из ''Дизель Шоу'', сбежавших в Россию

Украинский комедийный актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов высказался о "неоднозначной" позиции своих российских экс-коллег из проекта Сергея Писаренко и Евгения Никишина. Комик заверил, что не осуждает их за "побег" в Россию после полномасштабного вторжения в Украину, которое, к слову, россияне встретили в Киеве.

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По словам Крутоголова, юмористам, которые последние годы строили карьеру в Украине, "есть чего бояться". Своими размышлениями на эту тему художественный руководитель "Дизель Студио" поделился в интервью для YouTube-канала "Гончарова".

"Писаренко в Эстонии, насколько я знаю, а Женя вернулся в РФ. Я их не осуждаю. Ни одного плохого слова про Украину я от них не слышал. Хотелось бы от них что-то услышать, но они боятся. И боятся не только за свою ж*пу, а за свои семьи. Им есть чего бояться. Не знаю, повлияют ли их слова на ситуацию. Сложная ситуация в плане менталитета россиян. Они привыкли жить в страхе", – высказался Крутоголов.

Комик решил сместить фокус с россиян, на белорусов, которые также являются участниками "Дизель Шоу" и, в отличии от коллег из страны-террористки, активно помогают приближать победу Украины в этой разрушительной и кровопролитной войне.

"У нас в коллективе были россияне и белорусы, и белорусы остаются и делают большое дело. Хотел поблагодарить Женю Сморигина и Дмитрия Танковича за их позицию, за их любовь к Украине. Дима уже лучше меня разговаривает на украинском. И Женя это делает", –прокомментировал Крутоголов.

Напомним, в ноябре 2022 года Никишин и Писаренко покинули студию. Они не смогли выразить четкую антивоенную позицию, поэтому с коллективом в Украине путинистам пришлось попрощаться.

Незадолго до этого, в сентябре, комики отправились на недельные гастроли, в которых развлекали граждан страны-агрессора. Круизный лайнер, на котором проходили выступления, курсировал из города Сочи (РФ) в Турцию.

Интересно только, что полномасштабную войну артисты видели собственными глазами. Более того, дом Сергея Писаренко в Макарове Киевской области разбомбила российская ракета. Сразу после вторжения, в марте 2022-го, россияне записали видео из Украины, в котором сказали: "Нельзя называть это операцией… Это война. Самая настоящая война. Над нами пролетали ракеты, взрывались снаряды. Мы видели, как взрывался роддом, в котором должна была рождаться моя дочь… Надеяться и сохранять уверенность, что бомбы летят в военные объекты – самая большая ошибка. Убивают гражданских людей. Невинных ни в чем детей… И посылают тоже на эту войну мальчишек, которые не готовы воевать". Проанализировав эту речь со временем, можно заметить, что тогда комики ни слова не сказали о том, что Россия – агрессор.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Крутоголов высказался о громком скандале между "Дизель Студио" и родной сестрой его коллеги Марины Поплавской, трагически погибшей в 2018 году в ДТП во время последнего тура "Дизель Шоу". Юморист считает, что родственница покойной комедиантки ждет от него и команды материальных выплат, а потому обвиняет в пиаре на имени артистки и даже в ее смерти.

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