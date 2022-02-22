В сети стали вирусными видео со "163-летним монахом", который самомумифицируется

В сети стали вирусными видео с пожилым мужчиной из Таиланда, который практикует технику самомумификации, популярную среди буддийских монахов. По слухам, ему якобы 163 года, однако в сети заявляют, что тайцу по имени Луанг Пхо Яй 109 лет.

Ролики появились в TikTok-аккаунте @auyary13. Некоторые из них собрали десятки миллионов просмотров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как передает Daily Star, не так давно житель Таиланда, которого считают монахом, попал в больницу Дан Кхун Тот из-за перелома бедренной кости, однако уже идет на поправку. Несмотря на болезненный внешний вид и чрезвычайную худобу, мужчина может сидеть на кровати и питаться самостоятельно.

Видео дня

Видео с дедушкой записывает его внучка, сообщая пользователям сети о здоровье старика. Страница девушки в TikTok уже набрала более 530 тыс. подписчиков.

По словам фактчекера из портала Snopes, пожилому мужчине не может быть 163 года, а только 109. Предварительно, он занимается техникой самомумификации, известной как Сокушинбуцу. Она предполагает изнурительный режим самодисциплины и особое питание.

Монахи Сокушинбуцу обезвоживают свое тело изнутри, избавляются от жира и даже мышц, а последние дни на Земле – медитируют. Считается, что так они могут превратиться в мумию.

Напомним, что официально самым старым человеком в мире является жительница Японии Кане Танака, родившийся 2 января 1903 года. В прошлом месяце она отпраздновала свое 119-летие.

В настоящее время Кане проживает в доме престарелых в Фукуоке. Долгожительница уже не может говорить, но общается с персоналом с помощью жестов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее житель Бразилии Андрелино Виейра да Силва, который может быть самым старым человеком в мире, отпраздновал день рождения после перенесенного COVID-19. Согласно документам, которые есть у мужчины, ему уже 121 год. Отметим, что его возраст не был подтвержден официально.