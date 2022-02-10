"Самый старый человек в мире" победил COVID-19 и отпраздновал свой "121 день рождения"

Житель Бразилии Андрелино Виейра да Силва, который может быть самым старым человеком в мире, отпраздновал день рождения после перенесенного COVID-19. Согласно документам, которые есть у мужчины, ему уже 121 год.

Отметим, что возраст Андрелино не был подтвержден официально, а рекорд нигде не фиксировался. Вечеринка в честь его дня рождения была скромной – пришли только самые близкие члены семьи, поскольку дома у них произошла вспышка коронавируса. Об этом передает передает G1.

"Поскольку у всех нас COVID-19, мы просто испекли небольшой торт, чтобы не оставить его без внимания. Там были только мы. Но он чувствует себя очень хорошо, у него только легкие симптомы. Он получил все три дозы вакцины", – рассказала 36-летняя внучка вероятного рекордсмена Янаина Лемес де Соуза, которая работает начальником отдела бухгалтерского учета.

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Интересно, что надпись на торте дедушки – "Ужас INSS" – придумала как раз де Соуза. Это аббревиатура Национального института социального обеспечения, который, среди прочего, занимается пенсионными выплатами.

Согласно удостоверению личности бразильца, он родился в 1901 году. Сейчас Андрелино живет в Апаресида-де-Гояния на участке с тремя домами, в которых проживают его родственники.

Он был женат и воспитывал семерых детей, пятеро из которых живы. Также известно, что у него 13 внуков, 16 правнуков и праправнук.

"Это большая привилегия иметь в семье человека такого возраста, который может делиться с нами историями. У моей дочери была возможность иметь прадедушку, а у меня – нет. Мы ценим каждое мгновение", – рассказала внучка пожилого мужчины Джанаина.

По ее словам, Андрелино до сих пор активный и может не только ухаживать за собой, но и сходить в бар или отправиться в небольшое путешествие.

"Он ведет обычный образ жизни. Он любит форро – стиль музыки и танца с северо-востока Бразилии – и всегда будет танцевать", – добавила Джанаина.

Напомним, что официально самым старым человеком в мире является жительница Японии Кане Танака, родившийся 2 января 1903 года. В прошлом месяце она отпраздновала свое 119-летие.

В настоящее время Кане проживает в доме престарелых в Фукуоке. Долгожительница уже не может говорить, но общается с персоналом с помощью жестов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Испании умер Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, известный в стране как Эль Пепино. Он считался самым старым мужчиной в мире и был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Рекордсмен не успел отпраздновать 113-й день рождения, прожив 112 лет и 341 день.