'Весенний путинский призыв в трупы': Невзоров предупредил Россию о массовых потерях в Украине

Российский журналист и оппозиционер Александр Невзоров предупредил российских "патриотов", которые собираются воевать против Украины, что многим из них суждено на этой войне погибнуть. Они попросту положат свои жизни на алтарь амбиций президента РФ Владимира Путина.

Об этом Невзоров написал в своем официальном Telegram-канале. Он также опубликовал фото обезображенных российских военных, погибших в Украине.

Журналист отметил, что 150 тысяч юных россиян, которых призовут на службу, по задумке Путина должны повторить их судьбу и превратиться в "обгорелое и гниющее мясо".

"Начался весенний путинский призыв в трупы. Указ президента о наборе потенциальных мертвецов уже подписан", – написал Невзоров.

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А сколько всего жертв со стороны РФ должно быть на этой войне – известно лишь главе РФ, который "общается с богом войны".

"Есть только одна загвоздочка, которая может омрачить патриотам радость призыва и смерти. Красиво, киношно, со знаменем полежать не получится. Современная война, преимущественно, превращает солдатиков в шашлычок", – предупредил журналист.

Напомним: Невзоров заявил, что президент РФ Владимир Путин находится во власти шизофренических идей. Именно поэтому, по мнению журналиста, глава РФ решил напасть на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России с 1 апреля начался призыв на срочную службу. В период с апреля до 15 июля на службу в армию страны-агрессора планируют направить более 134 тысяч человек.

В Минобороны страны-агрессора поспешили заверить, что призывников якобы "не будут отправлять ни в какие горячие точки".

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