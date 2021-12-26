Вернулась в 90-е: София Ротару сменила имидж для выступления на новогоднем концерте в РФ. Фото

Знаменитая украинская певица София Ротару удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Национальная легенда Украины на съемках концерта "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя", который выйдет в России 31 декабря, повторила собственный образ из 90-х годов.

Фотографии с выступления появились на фан-аккаунте артистки в Instagram. Под снимками 74-летней знаменитости фанаты ее творчества написали, что со временем Ротару ничуть не изменилась, а после смены имиджа и вовсе помолодела на несколько десятков лет.

Перед камерами Ротару позирует в черной кожаной косухе с многочисленными шипами, молниями и заклепками. Под ней – яркая мерцающая блуза красного цвета. Повторила София Михайловна и свою легендарную пышную прическу. Образ дополнили яркий макияж и массивные украшения.

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Поклонников удивило преображение Ротару. Под фото они оставляли ей комплименты и пожелания выглядеть молодо всегда.

"Красавица! Так выглядеть в 74! С новогодней ночи в 1992 году совсем не изменилась!", "Не верится, что это свежее фото", "Ну очень красивая женщина", "Ну и мода была... Сейчас она выглядит моложе", Прическа супер!", "Абсолютно не меняется", – писали комментаторы.

Напомним, ранее звездный пластический хирург Максимильян Абозин раскрыл секрет молодости популярной эстрадной певицы. По его словам "вечно молодое лицо Ротару" стоит около 330 тысяч гривен.

Коротко о знаменитости:

София Ротару – 74-летняя советская и украинская эстрадная певица и актриса, родом из Черновицкой области. Имеет множество наград и званий. Среди них – Лауреат премии Ленинского комсомола (1978), Народная артистка СССР (1988), Герой Украины (2002), а в 2021 году получила звание Национальной легенды Украины.

Карьера певицы ознаменована как всесоюзным, так и международным успехом в странах Европы и СНГ на музыкальной сцене. Альбомы миллионными тиражами продавались за рубежом. Фан-клубы создавались в Чехии, Финляндии, Корее, Германии, Польше и других странах мира.

Была замужем за Анатолием Евдокименко с 1994 по 2002 года. Есть сын Руслан, а также внуки Анатолий и София.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети бурно обсуждали выступление Софии Ротару в Берлине, поскольку во время исполнения песни у нее дрожали руки. Поклонники предположили, что у артистки развилась болезнь Паркинсона, однако директор Ротару развеял эти слухи.