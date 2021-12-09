Больной Андрей Данилко выступит на новогодней вечеринке в Дубае: цена вопроса – 4,5 млн грн

Украинский исполнитель Андрей Данилко, более известный по своему образу Верки Сердючки, выступит в элитном пятизвездочном отеле Raffles The Palm в Дубае (ОАЭ), несмотря на состояние здоровья. Шоумен исполнит несколько своих песен в новогоднюю ночь на Big Art Festival.

Выход звезды на сцену, по данным "СтарХит", обойдется организаторам в порядка 12 млн рублей (почти 4,5 млн гривен) за час. Кроме того, Данилко предложили после работы несколько дней отдохнуть в Дубае, на что он согласился.

Как рассказал организатор Big Art Festival Максим Берин, украинский исполнитель выйдет на сцену 1 января, сразу же после боя курантов. О таком мероприятии со знаменитостью договаривались еще за полтора года до концерта.

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По мнению Берина, "на Новый год лучше, чем Верка Сердючка, артиста придумать невозможно".

Организатор фестиваля отметил, что не первый раз работает с Данилко. "И всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, так как все четко и качественно. Гости – мега довольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром из более чем 22 человек выйти на сцену, людей с танцпола не забрать", – сказал промоутер.

Цена билетов на Big Art Festival – 2-3 тыс. евро (около 61-92 тыс. гривен). За такую сумму гости смогут не только посмотреть концерт Сердючки и российской группы "Иванушки International" (они также будут работать в Raffles The Palm в Новый 2022 год). В стоимость входит еще и гала-ужин с алкогольными напитками.

Что касается суммы, которую пришлось заплатить Данилко, то Берин прокомментировал ее так: "Это очень дорого!".

Отметим, что незадолго до анонса концерта Сердючки в Дубае в сети появились слухи о серьезной болезни шоумена. Пользователей встревожили фото, на которых видно: артист сильно похудел.

Однако, по словам его продюсера Юрия Никитина, у Данилко лишь произошел гормональный сбой. На состояние здоровья повлиял, в частности, напряженный рабочий график.

"Я в его в медкарту не заглядывал, но никаких сложностей по причине здоровья у нас никогда не возникало. Жалоб от артиста не слышал. Сейчас Данилко в прекрасном настроении, в прекрасном состоянии духа, много работает и с нетерпением ждет приезда к нам", – сказал организатор Big Art Festival Берин.

Коротко о знаменитости:

Андрей Данилко – 48-летний украинский певец, комедийный актер, композитор, сценарист, продюсер, телеведущий. Родом из Полтавы.

В 2007 году в образе Верки Сердючки занял второе место на песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Dancing Lasha Tumbai".

В 2008-м получил звание народного артиста Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Данилко назвал три причины, по которым он не приезжает выступать в Россию. Шоумен признался, что ждет смены правительства, при этом не уточнив, о какой стране идет речь.