В России всполошились из-за 'тяжелой болезни' Андрея Данилко: почему певец резко похудел

Популярный украинский артист Андрей Данилко, который также известен как Верка Сердючка, заметно похудел из-за переутомления и гормонального сбоя. Множество российских СМИ предположили, что у него едва ли не смертельный диагноз, называя звезду тяжелобольным.

Бурным обсуждением изменения во внешности исполнителя послужило видео, которое опубликовала певица Лайма Вайкуле на личной странице в Instagram. На кадрах показано, что артисты пересеклись во время ее гастролей и обменялись теплыми словами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Любимые друзья", – подписала артистка видео.

Видео дня

В комментариях под постом поклонники написали, что рады появлению любимого исполнителя на публике и подчеркнули, что им не хватает его выступлений. Также многие российские артисты эмоционально отреагировали на встречу Вайкуле и Данилко.

"Как же не хватает на российской сцене Андрея", "Любимка наш! Как же не хватает его песен и приколов", "Андрей обожаем и любим, так как он обладает самыми лучшими человеческими качествами", "Человек праздник, все его роли, песни, как бальзам на душу, люблю, обожаю его", – пишут фоловеры.

"Андрюше привет от нас", – прокомментировала пост Примадонна. Также милые эмодзи оставили также Любовь Успенская и Владимир Винокур.

Российские СМИ пишут, что на пике популярности Андрей Данилко неожиданно пропал со сцены и из-за тяжелой и неизлечимой болезни исполнителя. Однако, по словам его продюсера Юрия Никитина, ничего подобного нет, у Данилко лишь произошел гормональный сбой.

"В какой-то момент он сказал: "Ты знаешь, а это и хорошо. Наверное, мне пора немножко отдохнуть. Потому что что-то сильно я загнался. Я уже как бы теряю ощущение, предвкушение перед выходом на сцену. Его как будто уже нет. Я делаю это уже на автомате. А это, очевидно, не то, что хотят люди от меня получить". И после этого наступила пауза. Ну и здоровье от такого графика очень сильно пошатнулось, скажем мягко", – рассказал продюсер в интервью изданию "Гордон".

Из-за нагрузки и переутомления у певца перепутался день с ночью и начался сбой в организме.

В свою очередь, Андрей Данилко в одном из редких интервью заявил, что "занят своим лечением".

"Понимаю, что плохо выгляжу, поправился, но это все не от еды или выпивки. Это другая проблема, которую я пытаюсь решить", – рассказывал он.

Со временем артист восстановился и в 2020 году впервые за 12 лет выпустил новый альбом, что говорит о том, что состояние Данилко приходит в норму.

"Его организм требовал отдыха. Все это продолжается до сегодняшнего дня. Состояние сказывается на его внешности, Андрей сильно переживает", — говорил продюсер.

Коротко о знаменитости:

Андрей Данилко – 48-летний украинский актёр, певец, композитор, поэт-песенник родом из Полтавы. С 2016 года — член жюри и наставник талант-шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ. В 1992 году придумал и создал вымышленного женского персонажа Верку Сердючку. Прототипом персонажа стала школьная любовь Анна Сердюк, а имя Вера досталось от школьной уборщицы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андрей Данилко рассказал, что не ездит выступать в Россиию, поскольку ждет смены правительства. При этом не уточнил, о какой стране идет речь.