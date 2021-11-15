"Жду, когда это все завершится": Андрей Данилко назвал условия приезда в Россию
Украинский исполнитель Андрей Данилко, более известный по своему образу Верки Сердючки, назвал три причины, по которым он не приезжает выступать в Россию. Шоумен признался, что ждет смены правительства. При этом не уточнил, о какой стране идет речь.
"Я жду, когда это все завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство", – цитирует его NEWSru.
В комментарии ресурсу Данилко рассказал, что сейчас самой известной проводнице страны поступает много предложений дать концерт или выступить на корпоративе в Москве. Однако он принципиально отказывается. И война на востоке Украины – "не единственная причина".
Сердючка не выступает в России последние три года. 48-летний артист объясняет, что добраться в Москву сейчас проблематично из-за финансов.
"В Россию мы сейчас вообще не ездим. Это дорого. Коллектив у меня большой, и в финансовом плане в этом нет смысла", – прокомментировал шоумен.
Вторая причина, по словам Данилко, – здоровье. Карантинные ограничения из-за коронавируса внесли свою лепту в концертный график многих знаменитостей.
Отношения между Россией и Украиной – третий и, пожалуй, основной повод не приезжать в РФ. По мнению Андрея Михайловича, все, что сейчас происходит на родине – "ужасно".
Артист также отметил, что сейчас плодотворно работает в Украине. Верка Сердючка с мамой и подтанцовкой активно гастролирует по стране, выступает на частных концертах. Сам продюсер и композитор является членом жюри шоу "Маска" на телеканале "Украина" и пишет новые хиты.
Коротко о знаменитости:
Андрей Данилко – украинский актер, певец, композитор, юморист-пародист, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий.
В 2007 году, в образе Верки Сердючки занял 2-е место на песенном конкурсе "Евровидение" со скандальной песней "Dancing Lasha Tumbai".
В 2008 году получил звание народного артиста Украины.
Ранее OBOZREVATEL писал, что популярная певица Оля Полякова станцевала соблазнительный танец с хлыстом для артиста Андрея Данилко. Это произошло в одном из эфиров шоу "Маска".