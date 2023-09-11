Известная украинская певица Верка Сердючка, которую воплощает на сцене музыкант и пародист Андрей Данилко, выступила в Нью-Йорке в рамках своего благотворительного тура Ukraine Will Win по США и Канаде. Обожаемая публикой артистка устроила грандиозное шоу, которое сопровождалось регулярным напоминанием зрителям о войне в Украине. В частности, на огромный экран уже традиционно вывели фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Видео дня

Что интересно, послушать любимые хиты пришли не только украинские беженцы или эмигранты, но и большое количество американцев. Они с овациями встречали тот самый портрет Залужного, а также подпевали Сердючке ее измененный шедевр Russia Goodbye. Соответствующие кадры распространили в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что концерт в Нью-Йорке проходил 9 сентября в Kings Theatre, что в Бруклине.

Сердючка, как и вся ее команда, включая "маму", выступала в вышиванке. На сцене было много украинской символики. Танцоры шоу-балета размахивали сине-желтыми флагами, а в ответ такие же флаги разворачивались в зале. Не обошлось без громких "Слава Украине!" и ответных "Героям Слава!"

Любимица публики, которую прозвали "народным антидепрессантом", шутила в присущей себе манере о кровавом российском диктаторе и стране-террористке в целом. Традиционно прозвучала вирусная кричалка "Путин, шоб ты сдох!"

После того, как на экране появилось фото генерала Залужного, Сердючка сделала оригинальную подводку к своему следующему треку: "Иду на похороны к Путину... Вся в дольче габана".

После концерта зрители, которые на нем присутствовали, оставляли свои восхищенные отзывы от энергетики звезды, желали Украине победы и посылали Путина. Причем, как мы уже заметили выше, делали это не только украинские, но и американские фанаты. Они распространяли в комментариях на странице Сердючки хэштеги "Fuck war", "Stop war", "Fuck Putin".

Фаны из Украины и США также писали: "Это было целебно! Спасибо", "Лучший день за последние полтора года", "Спасибо, что приехали в Бруклин и распространяете украинскую культуру!", "Это было невероятно! Скорейшей вам победы, Слава Украине!"

В конце вечера Данилко вышел к публике уже не в образе Сердючки, а в своей повседневной одежде. Его танцоры и "мама" Инна Билоконь также были без костюмов. Обычно в этой части концерта команда исполняет гимн Украины.

Напомним, до этого Сердючка уже зажигала в Майами. Там она также спела гимн Украины, показала Залужного и пожелала Путину сдохнуть. Как прошел концерт – смотрите в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Россией Донецке раздались хиты Верки Сердючки. В том числе и "Раша, гудбай". Посмотреть соответствующее видео можно по ссылке здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!