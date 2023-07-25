'Раша, гудбай': в оккупированном Донецке неожиданно зазвучала песня Сердючки. Видео

Временно оккупированный Донецк находится в предвкушении увольнения Вооруженными силами Украины. Недавно в городе неожиданно зазвучала песня Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, с тонким намеком для оккупантов.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также опубликовал соответствующее видео.

"Раша, гудбай. В Донецке на местных площадках неожиданно заиграли песни Верки Сердючки. Очередная диверсия "укропов", похоже, что успешная, потому что дети кайфуют, а ватные бабки вообще ничего не выкупают", – отметил Андрющенко.

Стоит добавить, сначала хит, с которым Верка Сердючка "зажгла" "Евровидение-2007" и заняла второе место, назывался "Dancing Lasha Tumbai".

Тогда ее выступлением восхитились все, кроме России. Пропагандисты взялись разгонять очередной антиукраинский темник о том, что Сердючка в своей песне пела не "Lasha Tumbai", а "Russia Goodbye", чтобы в очередной раз разжечь ненависть к украинцам.

Андрей Данилко сначала доказывал, что текст его песни имеет другое значение, но после широкомасштабного вторжения принял решение изменить слова песни именно на "Dancing Russia Goodbye".

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области смелые жители включили песни на украинском языке на оживленной улице. Город ждет возвращения домой – в Украину.