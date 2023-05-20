'Верка – ПВО': Данилко со сцены прокомментировал конфуз на Евровидении и 'взорвал' зал шуткой. Видео

Украинский певец Андрей Данилко вместе с "мамой" Инной Белоконь выступили в столице Эстонии – Таллине. Артист покорил зрителей не только своими композициями и переделанными хитами, но и острым юмором. Сердючка вспомнила конфуз со слетевшей туфлей, который произошел в финале Евровидения-2023, сказав, что ей дали новый псевдоним "Верка – ПВО".

Видео дня

Артист сообщил аудитории – он только что приехал из Британии. На сцене он сказал, что ему очень хотелось спеть вместо Lasha Tumbai – Russia goodbye, но организаторы песенного конкурса запретили это делать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мало того, что я из Украины, я еще из Евровидения. Сейчас меня еще дразнят: "Верка – ПВО". Так запустила тапочек. И между нами, честно, я очень хотела в этом маленьком кусочке спеть Russia goodbye, бежала как отвязанная собака. Не разрешили сказать то, что я хочу. Но на своем сольном концерте, я буду петь то, что пожелаю", – выдала Сердючка и воскликнула Russia goodbye.

Кроме того, знаменитость порадовал преданных поклонников хитом "Геть з України, москаль некрасівий". Его наградили щедрыми аплодисментами. Андрей Данилко появился на сцене с государственным флагом, исполнив гимн всех украинцев.

" Андрей Михайлович – это легендарный талант. Образ уже исторический. Низкий поклон и бесконечные аплодисменты", "Есть артисты, которые не разочаровали ни в радости, ни в горе", "Сердючка – сердечко. Это наше все!", "Раша гудбай во всем мире", "Горжусь, что в Украине есть такой талант", – читаем комментарии под постом Данилко.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, кто из российских артистов поддержал Андрея Данилко в начале полномасштабного вторжения. Звезда вспомнил, как в феврале 2022 года прятался в бомбоубежище на Крещатике. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!