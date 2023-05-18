Russia goodbye: Данилко признался, почему не изменил хит на Евровидении-2023 и кто из россиян поддержал его в начале войны

Украинский певец Андрей Данилко в образе Верки Сердючки "порвал" сцену в финале Евровидения-2023, который состоялся 13 мая. Знаменитость исполнил свой известный хит Lasha Tumbai, с которым занял второе место на вокальном конкурсе в 2007 году. Как рассказал звезда, ему очень хотелось спеть вместо оригинальных слов – Russia goodbye, однако артисту запретили это сделать.

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Об этом Данилко поделился в интервью на Радио Свобода. Селебрити может менять слова треков на сольных концертах, что делает постоянно, но на Евровидении организаторы мероприятия предупредили – он не должен переделывать песню (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Тогда Россия услышала слова Russia goodbye. Что они услышали в этот раз, я не знаю. Теперь меня организаторы попросили спеть тот текст, который был в 2007 году. Но мне хотелось бы исполнить все же Russia goodbye, хоть не все от меня зависит", – сказал журналистке исполнитель.

Также певец признался, кто из российских звезд шоу-бизнеса поддержал его в начале полномасштабного вторжения. 24 февраля 2022 года Андрею Данилко позвонил комик и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин, латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле. Также он имел диалог с грузинской джазовой исполнительницей Нино Катамадзе.

"Мы общались. Я сидел в бомбоубежище на Крещатике, там очень плохая связь и интернет. Я видел, что они что-то писали, но оно не доходило. Россияне очень боятся", – подчеркнул артист.

Напомним, после выступления Сердючки в финале Евровидения у россиян снова случилась истерика – они в очередной раз утверждали, что знаменитость спел Russia goodbye, чтобы привлечь к себе внимание.

Ранее OBOZREVATEL информировал, что путинистка Яна Поплавская заговорила о востребованности Андрея Данилко в России и призвала его ответить за свою позицию. Российская актриса выдала – артист "переобулся на ходу".

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