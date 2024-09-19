Верит Скабеевой, а не своей дочери. Телеведущая Габриэлла Массанга разорвала отношения с мамой, проживающей в Москве

Телеведущая Габриэлла Массанга призналась, что с начала полномасштабного вторжения переживает непростые отношения с мамой, долгие годы проживающей в России. Сейчас женщины вообще прекратили общение.

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Инициатором разрыва стала Габриэлла. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Мама уже 25 лет живет в Москве, – рассказывает телеведущая. – Недавно я ее заблокировала. Надоело ссориться, постоянно что-то доказывать. Я говорю одно, она – совсем другое. То, что в телевизоре рассказала Скабеева".

Массанга родилась, когда ее мама была студенткой одного из столичных вузов. Папа девочки – родом из Конго. Из-за отношений вне брака и темного цвета кожи будущего отца девушка держала в секрете свою беременность даже от самых родных – родителей. Они узнали о существовании девочки, когда той уже был почти месяц. Дедушка с бабушкой взяли на себя все заботы по воспитанию малышки. А мама Массанги уехала на заработки на дальний Сахалин.

"В моем детстве мы виделись всего три летних месяца каждый год, когда наведывалась к нам в Украину, – вспоминает Массанга. – Я очень хотела быть с ней. Даже одним летом, помню, объявила еду одноклассникам, подписала всем прощальные открытки. Думала, что удастся уговорить маму. Но в сентябре снова пришла в свою школу в селе, где жила с дедушкой и бабушкой. Так было стыдно… Некоторое время мы с мамой очень много говорили о том, почему она меня так и не забрала. У нее просто была своя жизнь, другая семья".

Женщина вышла замуж и поселилась с мужем в Москве. "У меня появился сводный брат, – вспоминает телеведущая. – Знаете, я ничем не была обделена в детстве, кроме материнской любви". О маме Габриэлла говорит: "Я продолжаю любить маму, но думаю, что мы возобновим общение уже после войны. Вот недавно у нее был день рождения. Я ее разблокировала, поздравила – и снова заблокировала. Мне так спокойнее".

Полное интервью с телеведущей Габриэллой Массангой, которая нашла с сыном временное убежище от войны в Испании, читайте здесь.

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