Переезд в Испанию, обман работодателя-украинца и конфликт с проживающей в Москве мамой. Куда исчезла и как живет телезвезда Габриэлла Массанга

Габриэлла Массанга, первая темнокожая телеведущая на украинском телевидении, много лет радовала зрителей харизматическими выпусками прогноза погоды и появлялась на экранах со своими авторскими программами. С началом полномасштабного вторжения вместе с сыном нашла временное убежище от войны в небольшом испанском городке.

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Как сейчас живется телезвезде? Какую семейную трагедию ей пришлось пережить в детстве и какие отголоски у этой драмы до сих пор? Об этом и многом другом – в материале OBOZ.UA.

По паспорту телеведущая имеет имя Яна, однако предпочитает, чтобы ее называли Габриэллой: "Яной меня назвали дедушка с бабушкой. А Габриэллой я стала, когда пришла работать на "5 канал". У нас было две Яны в кадре, поэтому продюсер посоветовал мне придумать псевдоним. Я по документам Яна Габриэловна Массанга. Так уже более 20 лет в публичном пространстве – Габриэлла. Друзья зовут меня Габи".

Габриэллу Массангу воспитывали дедушка с бабушкой, девушка жила с ними в селе Ивановка Черкасской области. Мама родила ее студенткой. И так случилось, что родителям о беременности от темнокожего студента из Конго не признавалась до самого рождения малышки. Когда молодая женщина таки решилась поехать к родителям с новостью, оставила дочь с подругой, которая, недолго думая, отнесла ребенка в приют.

"Дедушки с бабушкой приехали, чтобы забрать меня, – вспоминает телеведущая. – Но здесь их ожидал еще один сюрприз – цвет моей кожи. Мама им рассказала, что родила, а кто папа, какой он – смолчала. Но дедушка сказал: "Это первая внучка – и она наша". Но в те времена, да еще в селе – конечно, было непросто. Люди тыкали пальцами, сплетничали. Как все это выдерживали родные, для меня загадка. Знаю, что однажды у бабушки лопнуло терпение, и она пошла к председателю колхоза просить защиты для меня".

"Мама, между тем, благодаря каким-то знакомым нашла работу на Сахалине, – продолжает Габриэлла. – Ежемесячно высылала нам деньги и посылки с одеждой. Работала в море, бывала за границей. Материально она очень беспокоилась обо мне. Но забрать к себе – об этом речь не шла. Впоследствии она вышла замуж и переехала с новым мужем в Москву. У меня появился сводный брат. Знаете, я ничем не была обделена в детстве, кроме материнской любви".

Своего отца Габриэлла не видела ни разу в жизни. Некоторое время, уже во взрослом возрасте, приняла решение разыскать его: "Пробовала пробивать по многим источникам, даже писала в программу "Жди меня". Все тщетно. А потом, совершенно случайно, познакомилась с барменом в одном из киевских кафе. Он оказался родом из Конго. Написал родственникам, знакомым – и так в моей жизни появился родной отец. Сейчас время от времени мы общаемся по телефону, причем он набирает меня чаще, чем я".

Мама телеведущей продолжает проживать в России, и так складывается, что Габриэлла с ней контактов сейчас не поддерживает: "Она уже 25 лет живет в Москве. В моем детстве мы виделись всего три летних месяца каждый год, когда наведывалась к нам в Украину. Я очень хотела быть с ней. Даже одним летом летом, помню, объявила своим одноклассникам, что уезжаю, подписала всем прощальные открытки. Думала, что удастся уговорить маму. Но в сентябре снова пришла в свою школу в селе. Так было стыдно… Какое-то время мы с мамой очень много говорили о том, почему она меня так меня не забрала к себе. У нее просто была своя жизнь, другая семья".

"Хотя с отчимом у меня всегда были прекрасные отношения, я называю его "папой", – продолжает Массанга. – К слову, именно он оплатил мне обучение в Институте культуры. Мы и сейчас общаемся. Правда, обходим в разговорах тему войны. А маму я недавно заблокировала. Надоело ссориться, постоянно что-то доказывать. Я говорю одно, она совсем другое. То, что в телевизоре рассказала Скабеева. Я продолжаю любить маму, но думаю, что мы возобновим общение уже после войны. Вот недавно у нее был день рождения. Я ее разблокировала, поздравила – и снова заблокировала. Мне так спокойнее".

"Полномасштабная война застала меня дома, в Киеве, – рассказывает телеведущая. – Позвонили друзья, разбудили. Честно говоря, я до последнего не верила, что такое возможно в современном мире. Не собирала тревожный чемоданчик, не слушала разговоры о том, что надвигается страшное. Подняла сына Тимофея, который спросонья начал злиться: "Мама, куда ты меня тянешь?" Мы торопливо собрались и поехали в Черкасскую область, в то село, где живет моя бабушка".

"Того страшного ужаса, который испытали люди здесь, в Киевской области, там не было, – продолжает Массанга. – Однако всю жизнь буду помнить свои тогдашние ощущения: просыпалась в пять утра, листала новости, выходила во двор, а там – зловещая тишина. И только иногда лай собак разносился громким эхом. Помните, тогда все, как начинало темнеть, не включали свет? Я однажды вечером пошла в гараж, нашла какие-то гвозди, и старыми покрывалами позабивали все окна. Такой порыв эмоциональный или страх меня накрыл. Говорю бабушке: "Отнесла в погреб воду, спички, свечи, хлеб". А ей в то время было уже 83 года. Отказывалась спускаться в укрытие, потому что уже невмоготу. Тогда я настелила в прихожей на полу какие-то пальто, подушки, одеяла. Моя бабушка родилась во время войны и сейчас говорит: "Видимо, и умру с войной".

Впоследствии Габриэлла Массанга вместе с сыном нашли временное убежище от войны в Испании. Обитают в небольшом курортном городке возле Аликанте. "Повезло, что львиную часть хлопот взяла на себя моя подруга. Нашла нам жилье. Все принесла – кастрюли, сковородку, посуду, даже маленькую кофемашину. Плюс рядом было очень много украинцев. В основном – тех, кто переехал туда давно. Магазины свои открыли, какие-то бизнесы. Украинцы – большие молодцы".

Тем временем адаптация к новой жизни продолжалась долго и длится до сих пор: "Попала в другой мир. Жизнь интересна, но другая. Через полгода у меня началась не то, что депрессия… Я стала очень скучать. Казалось, что теряю себя. Вот тогда я реально поняла, что такое Родина. Как тянет к своим людям, к своим корням, к своей природе. Подруги, когда звонили, удивлялись. Мол, у тебя там море, тепло, температура зимой не падает ниже 17 градусов. А я рыдала в трубку: "Хочу чувствовать, как пахнет осень, хочу видеть, как снег пролетает за окнами". В Киеве у меня была очень насыщенная жизнь. А кто я здесь? Девушка, которая ходит с собачкой".

"А еще ритм жизни – здесь он не такой, как у нас, – продолжает Габриэлла. – В Киеве я постоянно куда-то бежала, торопилась – и драйвировала от быстрого ритма. Здесь порой прибежишь в какое-то заведение за несколько минут до обеда – уже роллеты на окнах тянут вниз. Несколькочасовая сиеста – это святое. Испанцы никуда не торопятся. И все время слышу "маньяна", мол, давайте завтра. Из приятного: я нигде не видела такого количества пожилых людей, открыто демонстрирующих миру свои теплые отношения. Мой дедушка никогда не брал бабушку за руку, когда они шли по улице, а тут такое вижу на каждом шагу. Конечно, все это очень мило".

Габриэлла говорит, что помощь от Испании как вынужденная пересенка не получает. Мала, как все, одноразовую выплату по приезде, и на этом – все. Живет за границей за счет сбережений. А еще окончила курсы нутрициологии и тренерства, имеет дипломы, консультирует. А также получает средства из деятельности своего YouTube-канала, который успешно развивается: "Пока это небольшие средства, но мне эта работа доставляет удовольствие. И я постоянно занята, что тоже радует". О своей личной жизни (с первым мужем Габриэлла разведена. – Ред.) предпочитает рассказывать коротко: "Мое сердце занято, но я бы не хотела говорить об этом больше. Личное – это мое, я не хочу делиться".

Телеведущая признается, что уже не один год имеет только одну мечту: вернуться домой. "Сейчас приехала в Киев с сыном по делам на две недели и поймала себя во мнении, что чувствую себя здесь полностью расслабленной. Несмотря на обстрелы, отключение света. А там я постоянно как-то насторожена. И с мыслями, что этот период моей жизни – это временно".

Тимофей – сын Массанги, напротив, спокойно воспринимает жизнь вдали от дома: "Он очень хорошо знает английский. И быстро овладевает испанским. Учится в школе, параллельно онлайн – в киевской. Конечно, скучает по одноклассникам. Когда сейчас приехали в Киев, бегал в школу. Отнес учителям цветы и небольшие презенты. У них был очень дружный класс, но многие дети выехали с родителями. Сейчас немало новеньких в классе. Тимофей уже выбрал себе профессию на будущее, но пока рано об этом говорить. Летом работал на пляже барменом. Я тоже решила попробовать. И устроилась официанткой в ресторан, где познакомилась с владельцем-украинцем, уже там живущим более 25 лет. Интересовал не заработок, а возможность, погрузившись в языковую среду, скорее овладеть языком. До этого время слышала неприятные истории, как украинцы за границей обманывают своих. А тут это почувствовала на себе".

"Предложили четырехчасовой график, подписали со мной контракт, – делится историей обмана Габриэлла. – Я проработала две с половиной недели, а потом оказалось, что в рабочих документах вписаны совсем другие часы. Хозяин заведения уменьшал их, чтобы ослабить налоговую нагрузку. У меня с ним были дружеские отношения, а человек, глядя мне в глаза, обманывал. А когда попросила объяснений, спокойно ответил, что это ошибка. Конечно, я ушла оттуда. Но совсем не стесняюсь, что в моей жизни был опыт такой работы. Жаль, только, что так обидно обманули".

К россиянам, с которым приходится видеться на испанских улицах, у Массанги безразлично отношение: "Знаете, они даже иногда притворяются, что не из России. Но ведь произношение выдает. Когда слышу русский язык, у меня автоматически становится таким лицо, что многие сразу начинают оправдываться. Говорят, что поддерживают Украину. Но я не слушаю. И знаете, что еще заметила? Раньше, когда они приезжали на отдых, вели себя очень громко. Сейчас сидят тихо, как мыши".

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