Внешность 12-летней дочки Брежневой удивила сеть: зачем дети выглядят старше? Видео

Украинская певица Вера Брежнева показала видео со своей 12-летней дочерью Сарой. Поклонников звезды удивило, насколько взрослой выглядит девочка.

Соответствующий ролик артистка обнародовала в своем аккаунте в Instagram в день рождения дочки. Она собрала кадры, демонстрирующие, как рос ребенок. Напомним, что отцом Сары является украинский бизнесмен Михаил Киперман (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Певица назвала Сару любимой девочкой и отметила, что ее 12-й день рождения – "большой праздник".

В ролике показаны кадры, снятые, когда Сара была совсем еще малышкой, а также новые фото и видео – где девочка уже подросток.

Подписчики Брежневой присоединились к поздравлениям. Они назвали девочку красавицей, а также отметили, что она выглядит старше своего возраста.

"Такая взрослая уже", "Вот это Сара! Так выросла,превращается в прекрасную девушку", – пишут в сети.

"Зачем дети выглядят старше своих лет?" – спросила одна из поклонниц певицы. "А вы не были ребенком? В детстве мы всегда хотим выглядеть старше", – ответила ей Брежнева.

Коротко о знаменитости:

Вера Брежнева – 39-летняя украинская певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра". Является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа.

Родилась в Днепропетровской области в семье инженера и медработницы.

Есть дочь София от Виталия Войченко, с которым была в гражданском браке, а также дочь Сара от украинского бизнесмена Михаила Юрьевича Кипермана. С ним звезда состояла в отношениях с 2006 по 2012 год.

В 2015-м тайно вышла замуж за продюсера Константина Меладзе в Италии.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Брежнева выпустила клип на трек "Не надо", повторив свои образы из "ВИА Гры".

Певица также обнародовала редкие фото, на которых ей всего 15 лет. Знаменитость из Украины показала, как выглядела в юные годы.