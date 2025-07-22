Вели себя как звери и улыбались: мама Марии Ковальчук шокировала, как полиция Дубая сфальсифицировала показания и довела модель до судорог

Мать украинской модели Марии Ковальчук, над которой жестоко поиздевались в Дубае, раскрыла впечатляющие детали расследования дела дочери, которое проводила полиция ОАЭ. По ее словам, правоохранительные органы хотели "замять" эту ситуацию, поэтому сфальсифицировали показания пострадавшей и даже доводили ее до судорог.

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Женщине до сих пор кажется подозрительным, что двух обидчиков девушки задержали и допросили через три часа после того, как она попала в больницу, однако очень быстро отпустили. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак.

"Были сфальсифицированы показания Маши. В расследовании полиции было указано: Маша говорила, что убегала от сексуального насилия, а потом, чтобы защитить свою честь, решила покончить жизнь самоубийством. Это были ее показания и стояла ее подпись. Но это сфальсифицировано. У Маши эти показания брали 20 марта, когда я стояла у ее кровати, и она назвала только одно имя, которое помнила, – Артем. Маша четко говорила, что ее били по лицу, у нее забрали документы, вещи, ей сказали, что она будет принадлежать им. Маша под этими показаниями поставила подпись, как жертва. Они дали планшет, где набирали эту информацию, и Маша подписалась", – отметила мама модели.

Сомневаться в правдивости расследования женщина начала 25 марта, когда деятельность представителей правоохранительных органов резко изменилась. Сперва они обещали всеми силами помогать найти виновных в трагедии, а потом неожиданно заявили, что Мария Ковальчук якобы была в состоянии сильного алкогольного опьянения и прыгнула с 8 этажа, а не стала жертвой нападения. Однако, по словам матери модели, в тот день, когда девушку положили в больницу, медики взяли у нее анализ, по результатам которого, в ее крови не было следов ни наркотиков, ни спиртного.

"Я говорила им: "Покажите мне это место, этот этаж". Там нашли следы крови Маши. Как? Человек, который "прыгнул" с 4 этажа, вернулся, оставил следы крови и еще раз прыгнул? Она не прыгала, ее никто не выбрасывал. Как я понимаю, просто эти ребята (нападавшие. – Ред.) за ней пришли. Я не проводила собственное расследование, потому что все ждала записи с камер, которых до сих пор нет. Полиция дотянула до того момента, когда камеры все стирают. Доказательств нет", – заявила женщина.

Как рассказала мать Марии Ковальчук, полиция продемонстрировала свой непрофессионализм во время допроса девушки. Когда модель пришла в себя, правоохранители пытались "вытащить" из нее информацию, несмотря на нестабильное состояние.

"Они допрашивали Марию так, что у нее начинались судороги. Она только из комы вышла, а они ее одними и теми же вопросами забрасывали. Я просила их остановиться. Потом врач просто выгнал полицейских из палаты, потому что они не останавливались. Они как звери. Я в истерике говорила: "Я нашла ребенка, чтобы вы здесь его добили?" Они все смотрели на меня с улыбкой, а потом поняли, что это не весело", – поделилась мать модели.

Что случилось с Марией Ковальчук

В 2024 году девушка полетела в ОАЭ, чтобы работать моделью. 9 марта 2025 года она резко прекратила связываться с родными. Мария Ковальчук сообщила маме, что останется на ночь у своих новых знакомых, после чего исчезла. Через 10 дней ее нашли на обочине дороги в Дубае с многочисленными ушибами и переломами.

Довольно быстро в дело вмешалась местная полиция. Они сообщили, что Ковальчук якобы упала с высоты на закрытой строительной площадке. Это заявление не вызвало доверия, ведь не объясняло, как модель попала на территорию, находящуюся под охраной, и почему не имела документов. Тогда полиция Украины открыла уголовное дело по статье 149 УК – торговля людьми.

Долгое время в сети ходили догадки, что произошло с Марией Ковальчук и в конце концов, когда состояние девушки улучшилось, она решила расставить точки над "і". Модель сообщила, что ее обидчиками являются Артем Папазов, сын донецкого бизнесмена Олега Папазова, и граждан Беларуси Александр Лоптицкий. Ковальчук познакомилась с ними на вечеринке в Дубае и добровольно согласилась провести вместе время в номере отеля. В какой-то момент новые знакомые девушки начали запугивать ее и не давали уйти. Она не помнит, как именно получила серьезные травмы, лишь предполагает, что ее могли избить или сбросить с высоты.

Со своей стороны мама модели выдвинула собственные версии, почему на ее дочь было совершено покушение. По мнению женщины, речь идет или о схеме торговли людьми, или же о сознательном и циничном издевательстве со стороны молодых мужчин, которые хотели увидеть на боль модели. Однако сама Мария Ковальчук считает, что их мотивы не были продуманными, а обидчики просто хотели поиздеваться.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мать Марии Ковальчук, которая выехала из Украины, ошеломила позицией по России и ответила, почему дала первое интервью Собчак.

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