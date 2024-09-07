Украинская актриса рассказала, как Алла Пугачева удивила всех на съемках в Киеве: вела себя тихо и просила замечаний

Украинская актриса Татьяна Шелига, которая в свое время принимала участие в создании музыкального фильма "За двумя зайцами" по мотивам одноименной пьесы Старицкого, рассказала, как вела себя на съемках в Киеве российская певица номер один Алла Пугачева. Она исполняла главную роль в картине – Прони Прокоповны. Ее жениха, цирюльника Свирида Голохвастого, сыграл Максим Галкин

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По словам Татьяны Шелиги, Пугачева оставила звездные капризы дома и просила коллег на съемочной площадке в Киеве делать ей замечания, если та или иная сцена выглядит недостаточно профессионально перед камерой. Об этом украинская артистка рассказала в интервью OBOZ.UA.

"О совместной работе с Пугачевой хочу сказать одно: она с уважением относилась абсолютно ко всем членам коллектива, – рассказывает актриса Шелига, сыгравшая в картине продавщицу на местном рынке. – Говорила: "Подсказывайте мне, потому что я певица – не актриса". И Нина Шаролапова, игравшая ее маму, иногда делала какие-то замечания. И та слушала. Алла Борисовна приехала знакомиться на съемочную площадку с температурой выше 38 градусов. И в тот же день начала сниматься. Время от времени приседала на стульчик, отдыхала, и – снова в кадр. А после уехала еще на деловую встречу. Я не знаю, смогла бы так, а она сказала, что ждут люди, не может отказать".

"Конечно, ее опасались все, начиная с администраторов, заканчивая продюсерами, – продолжает Шелига. – Однако я лишь пару раз за все съемочные дни видела ее недовольной, и все претензии – это было по делу, не звездные капризы. С ней было комфортно работать, она вела себя тихо, работала наравне со всеми. После окончания съемок мы все собрались на фуршет – и она тоже пришла, сидела с нами".

Как известно, супруги Галкина и Пугачевой выступают против войны в Украине и в знак протеста против российской агрессии уехали семьей из РФ. "Что я думаю о Пугачеве и Галкине? – добавляет Шелига. – Что они нормальные люди. Понимают, что Россия – агрессор, что РФ убивает людей. Произошедшее на днях в Полтаве – это очень страшно. А во Львове? Разве нормальные люди могут такое поддерживать?"

Ранее OBOZ.UA писал, что Алла Пугачева без слов высмеяла пропагандистов, заявивших о ее возвращении в Россию.

Полное интервью с Татьяной Шелигой читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 8 сентября.

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