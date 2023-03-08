Ведущий-воин Даниэль Салем растрогал сеть подарком от дочери, который он всегда носит с собой

Популярный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который после 24 февраля пополнил лавы ВСУ, защищает на фронте, в частности, и свою 7-летнюю дочь Санту-Луну. Девочка написала звездному папе-воину письмо, которое стало для него своеобразным оберегом.

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Как признался шоумен, конверт с посланием от ребенка он носит с собой всегда и везде. Это можно понять по состоянию бумаги, которая в некоторых местах затерлась или порвалась. Соответствующее видео Салем разместил на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На обнародованных кадрах шоумен показывает конверт, на котором детским почерком написано "папа", а также нарисованы сердечки красным карандашом. Внутри – лист бумаги. Его Салем показывать не стал, поэтому неизвестно: там текстовое послание или рисунок.

"Моя кровь! Твое письмо всегда со мной", – лаконично и трепетно подписал ведущий-военный.

Ролик растрогал интернет-пользователей. В комментариях они желали Салему поскорее встретиться с дочкой, а всем детям Украины – дождаться пап и мам с передовой.

"Слава нашим детям, которые ждут своих пап, слава нашим женщинам, которые ждут своих воинов домой. Слава нашим героям, которые защищают нас от той нечисти!", "Это ваш оберег", "У наших детей есть будущее, благодаря каждому, кто защищает и борется за нашу независимость. Спасибо", "Ценю теперь каждый миг жизни. Возвращайтесь скорее к родным домой с нашей Победой!", – оставляли комментаторы.

Напомним, ранее Даниэль Салем вспомнил ситуацию, когда он был на грани смерти и уже прощался с жизнью. Это произошло во время выполнения боевого задания, когда шоумен сильно отстал от своего подразделения, остался один и пролежал около 27 часов в низком окопе. Подробнее – в нашем материале.

Также ведущий рассказывал о сослуживце, который спас ему жизнь, закрыв от вражеской пули.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Салем вспомнил, о чем подумал в первую очередь, когда попал под вражеский обстрел. Эта мысль, как заверил шоумен, приходит в голову всем бойцам, которые были ранены на войне.

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