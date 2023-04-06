Ведущий Слава Демин рассказал о сыне Олега Винника, которого певец тщательно скрывает: это целая PR-стратегия

Известный украинский певец Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь. Теле- и радиоведущий Слава Демин убежден, что тайны вокруг вероятных жены и сына звезды были целой PR-стратегией в начале карьеры артиста в Украине, поскольку харизматичный "холостяк" был фанаткам намного интереснее, чем семьянин. Тем не менее, в последнее время в сети появляется, пускай и мало, но хотя бы какая-то информация о семье музыканта, в частности о его сыне Юлиане.

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Впервые Винник проговорился, что у него есть сын в далеком 2005 году. После этого он ни разу не упоминал мальчика на публике или в интервью. Слава Демин рассказал, что ему известно о ребенке певца, который сейчас находится в Германии и не появляется в информационном пространстве, в своем авторском проекте на YouTube.

"Винник активно скрывал свою жизнь, и это была целая PR-стратегия. А еще Олег скрывает своего сына, о котором вспомнил лишь раз в 2005 году, когда был еще малоизвестным в Украине и работал в театре в Германии. Когда у артиста карьера пошла вверх, он перестал о нем упоминать, поскольку, сами понимаете, мужчина-холостяк намного интереснее женщинам, чем женатый с ребенком. Сейчас мало что известно о сыне Олега, которому около 19 лет. Знаю, что парень живет в Германии, профессионально занимается плаванием, учится в университете", – начал Демин.

Мамой Юлиана, вероятно, является "тайная жена" Винника – его бывшая бэк-вокалистка Таюне. Что о ней известно и почему именно ее считают избранницей музыканта – можно узнать в нашем материале.

Ведущий также добавил, что у Винника и его сына есть общее хобби – плавание. Хотя, очевидно, для Юлиана это не просто увлечение, а настоящая профессия, в которой он достигает больших успехов.

"С 2016 года он тренируется в бассейне спортивного клуба, и принимает участие в Олимпиадах, занимая призовые места. Да и сам Олег Винник любит плавание, называя этот вид спорта зарядом энергии и бодрости", – прокомментировал Демин.

Говорят, что сын Винника бывал в Украине нечасто. Украинское у него гражданство или немецкое – неизвестно.

Однажды папарацци все же удалось подловить Винника в компании с концертным директором и уже взрослым сыном, однако фотографии получились нечеткими, так что на данным момент остается загадкой, как выглядит Юлиан.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

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