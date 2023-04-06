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Ведущий Слава Демин рассказал о сыне Олега Винника, которого певец тщательно скрывает: это целая PR-стратегия

Анна Кравчук
Люди
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Ведущий Слава Демин рассказал о сыне Олега Винника, которого певец тщательно скрывает: это целая PR-стратегия

Известный украинский певец Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь. Теле- и радиоведущий Слава Демин убежден, что тайны вокруг вероятных жены и сына звезды были целой PR-стратегией в начале карьеры артиста в Украине, поскольку харизматичный "холостяк" был фанаткам намного интереснее, чем семьянин. Тем не менее, в последнее время в сети появляется, пускай и мало, но хотя бы какая-то информация о семье музыканта, в частности о его сыне Юлиане. 

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Впервые Винник проговорился, что у него есть сын в далеком 2005 году. После этого он ни разу не упоминал мальчика на публике или в интервью. Слава Демин рассказал, что ему известно о ребенке певца, который сейчас находится в Германии и не появляется в информационном пространстве, в своем авторском проекте на YouTube

"Винник активно скрывал свою жизнь, и это была целая PR-стратегия. А еще Олег скрывает своего сына, о котором вспомнил лишь раз в 2005 году, когда был еще малоизвестным в Украине и работал в театре в Германии. Когда у артиста карьера пошла вверх, он перестал о нем упоминать, поскольку, сами понимаете, мужчина-холостяк намного интереснее женщинам, чем женатый с ребенком. Сейчас мало что известно о сыне Олега, которому около 19 лет. Знаю, что парень живет в Германии, профессионально занимается плаванием, учится в университете", – начал Демин. 

Мамой Юлиана, вероятно, является "тайная жена" Винника – его бывшая бэк-вокалистка Таюне. Что о ней известно и почему именно ее считают избранницей музыканта – можно узнать в нашем материале

Ведущий Слава Демин рассказал о сыне Олега Винника, которого певец тщательно скрывает: это целая PR-стратегия

Ведущий также добавил, что у Винника и его сына есть общее хобби – плавание. Хотя, очевидно, для Юлиана это не просто увлечение, а настоящая профессия, в которой он достигает больших успехов. 

"С 2016 года он тренируется в бассейне спортивного клуба, и принимает участие в Олимпиадах, занимая призовые места. Да и сам Олег Винник любит плавание, называя этот вид спорта зарядом энергии и бодрости", – прокомментировал Демин. 

Ведущий Слава Демин рассказал о сыне Олега Винника, которого певец тщательно скрывает: это целая PR-стратегия

Говорят, что сын Винника бывал в Украине нечасто. Украинское у него гражданство или немецкое – неизвестно. 

Однажды папарацци все же удалось подловить Винника в компании с концертным директором и уже взрослым сыном, однако фотографии получились нечеткими, так что на данным момент остается загадкой, как выглядит Юлиан. 

Ведущий Слава Демин рассказал о сыне Олега Винника, которого певец тщательно скрывает: это целая PR-стратегия

OBOZREVATEL ранее сообщал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

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