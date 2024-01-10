Ведущий из Донецка, выступавший за единую Украину, оказался предателем: Даниил Грачев работает на РосТВ и подыгрывает пропаганде

Украинский телеведущий Даниил Грачев, который родился в Донецке, работал на телеканале ТЕТ и призывал к единству Украины, сейчас надеется получить работу на провластном российском Первом канале. Там артист хочет заменить историка моды Александра Васильева, осудившего войну и эмигрировавшего в Париж.

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О том, что уроженец Донецка предал страну, можно было догадаться хотя бы по съемкам в футболке с лицом российского президента-диктатора Владимира Путина. Певица Анастасия Приходько тогда предполагала, что Грачев продался пропагандистам по дешевке. Больше интересных подробностей о предателе рассказал в Instagram ведущий Анатолий Анатолич.

"К сожалению, такие "дончане" очень ценный ресурс россиян... Интересно, остался ли у этого чмони украинский паспорт, чтобы ездить за границу, но паспорта "денере" у него точно нет", – написал украинец.

Артист рассказал, что Грачев сейчас развлекает россиян на телеканале "Суббота", где ведет те же шоу, что и в Украине. Однако в последнее время он нацелился на более мощный инструмент пропаганды.

"Напомню, кто не в курсе, как работает пропаганда. 5 часов на Первом канале рассказывают, какие украинцы плохие. Потом сериальчик про ментов, чтобы люди отдохнули. Потом снова три часа про "загнивающий Запад", потом Данилка Грачев немного о моде, чтобы люди отдохнули, а потом снова о бандеровцах на 4 часа в новостях", – объяснил Анатолий Анатолич.

К слову, в своих соцсетях фанат Путина придерживается аполитической позиции. Он исчез с блога на две недели, когда Россия вторглась в Украину в 2022 году, а затем вернулся, будто ничего не случилось.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская артистка Катя Кузнецова рассказала, какая российская актриса поддержала ее желание вернуться в Украину. Остальные коллеги были против этого.

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