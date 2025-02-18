Шотландский актер Дэвид Теннант, который 16 февраля в Лондоне вел церемонию награждения кинопремии BAFTA 2025, публично высмеял сюжет фильма "Анора" и пошутил о российском диктаторе Владимире Путине. В ленте также снимались российские актеры, поэтому шутка знаменитости могла их оскорбить.

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Этот тезис задокументировал Independent. Фильм "Анора" режиссера Шона Бейкера получил награду за "Лучший оригинальный сценарий". Лента рассказывает о стриптизерше, которая влюбляется в сына российского олигарха. Одну из ролей второго плана в фильме сыграл российский актер Юрий Борисов, номинированный, но пролетевший с премией.

Во время церемонии Теннант, известный по сериалу "Доктор Кто", обратился к гостям с ироническим комментарием: "Мы должны упомянуть здесь "Анору". Сказку о девушке, которая влюбляется в сына русского олигарха. Где вообще таких людей можно встретить? На "Путиндере"?"

Речь идет об известном приложении для знакомств под названием Tinder, однако актер добавил к ней "типичное русское величие" и назвал "Путиндером".

Эту шутку не высоко оценили присутствующие в зале, среди которых Селена Гомес, Тимоти Шаламе, Памела Андерсон, Сирша Ронан и Хью Грант.

Отметим, что в фильме "Анора" снимались российские актеры, среди которых Юрий Борисов. Он второй раз пролетел с самыми престижными премиями в области кино. Его команда подавала на BAFTA свой фильм "Анора", а он пытался добыть в борьбе звание "Лучшего актера второго плана". Однако в этом году россиянин только послушал речь украинцев в Лондоне. Стоит отметить, что неудачу Борисов также потерпел на "Золотом глобусе 2025". Он уступил американскому актеру Кирану Калкину за роль в трагикомедии "Настоящая боль".

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