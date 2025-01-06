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Россиян поставили на место на премии "Золотой глобус 2025"

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
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Россиян поставили на место на премии 'Золотой глобус 2025'

На церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус 2025", которая прошла в ночь на 6 января, Россия получила внезапный удар по своему кинематографическому самолюбию. Актер Юрий Борисов, которого выдвинули в номинации "Лучший актер второго плана", так и не получил заветную статуэтку, уступив американскому актеру Кирану Калкину за роль в трагикомедии "Настоящая боль".

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Россияне долгое время активно продвигали Борисова и фильм "Анора", в котором он снимался как главных претендентов на победу. Однако торжественный вечер принес разочарование для них – победа досталась другому. После оглашения результатов кинопремии россияне начали "биться" в истерике.

Россиян поставили на место на премии "Золотой глобус 2025"

"Пока мы спали, Юру Борисова прокатили на "Золотом глобусе". Награду за лучшую роль второго плана забрал Киран Калкин. Второй год, кстати. Калкин вышел на сцену в очень приподнятом настроении", – высказываются россияне в Telegram-пабликах.

Однако они все еще не оставляют надежду получить хоть какое-нибудь признание на международной арене, поэтому посягнули уже на "Оскар". "Ждем "Оскара". Может, там повезет больше", – пишут они.

Россиян поставили на место на премии "Золотой глобус 2025"

В соцсети Х россияне также выражали свое отчаяние. У них началась истерика:

  • "Должен быть Юра Борисов".
  • "Юра Борисов не победил".
  • "Я плакала, потому что Юра Борисов не взял глобус".
  • "Юра Борисов – моя любовь, моя звезда в любом случае. Обожаю!"
  • "Иди поплачь, Юра Борисов остался без награды".
  • "Юра не унывает! Облегченно выдохнул. "Ничего, пойду английский и в следующем году точно возьму награду и выйду на сцену", – о себе подумал Борисов".
Россиян поставили на место на премии "Золотой глобус 2025"

Известно, что в номинации "Лучший актер второго плана" соревновались:

  • Дензел Вашингтон, "Гладиатор 2"
  • Киран Калкин, "Настоящая боль"
  • Гай Пирс, "Бруталист"
  • Джереми Стронг, "Ученик: Становление Трампа"
  • Юра Борисов, "Анора"
  • Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Полный незнакомец"

Ранее OBOZ.UA писал, кто получил награду за лучшие фильмы, сериалы и актерскую игру на "Золотом глобусе 2025".

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