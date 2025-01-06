Россиян поставили на место на премии 'Золотой глобус 2025'

На церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус 2025", которая прошла в ночь на 6 января, Россия получила внезапный удар по своему кинематографическому самолюбию. Актер Юрий Борисов, которого выдвинули в номинации "Лучший актер второго плана", так и не получил заветную статуэтку, уступив американскому актеру Кирану Калкину за роль в трагикомедии "Настоящая боль".

Видео дня

Россияне долгое время активно продвигали Борисова и фильм "Анора", в котором он снимался как главных претендентов на победу. Однако торжественный вечер принес разочарование для них – победа досталась другому. После оглашения результатов кинопремии россияне начали "биться" в истерике.

"Пока мы спали, Юру Борисова прокатили на "Золотом глобусе". Награду за лучшую роль второго плана забрал Киран Калкин. Второй год, кстати. Калкин вышел на сцену в очень приподнятом настроении", – высказываются россияне в Telegram-пабликах.

Однако они все еще не оставляют надежду получить хоть какое-нибудь признание на международной арене, поэтому посягнули уже на "Оскар". "Ждем "Оскара". Может, там повезет больше", – пишут они.

В соцсети Х россияне также выражали свое отчаяние. У них началась истерика:

"Должен быть Юра Борисов".

"Юра Борисов не победил".

"Я плакала, потому что Юра Борисов не взял глобус".

"Юра Борисов – моя любовь, моя звезда в любом случае. Обожаю!"

"Иди поплачь, Юра Борисов остался без награды".

"Юра не унывает! Облегченно выдохнул. "Ничего, пойду английский и в следующем году точно возьму награду и выйду на сцену", – о себе подумал Борисов".

Известно, что в номинации "Лучший актер второго плана" соревновались:

Дензел Вашингтон, "Гладиатор 2"

Киран Калкин, "Настоящая боль"

Гай Пирс, "Бруталист"

Джереми Стронг, "Ученик: Становление Трампа"

Юра Борисов, "Анора"

Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Полный незнакомец"

Ранее OBOZ.UA писал, кто получил награду за лучшие фильмы, сериалы и актерскую игру на "Золотом глобусе 2025".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!