Россиян поставили на место на премии "Золотой глобус 2025"
На церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус 2025", которая прошла в ночь на 6 января, Россия получила внезапный удар по своему кинематографическому самолюбию. Актер Юрий Борисов, которого выдвинули в номинации "Лучший актер второго плана", так и не получил заветную статуэтку, уступив американскому актеру Кирану Калкину за роль в трагикомедии "Настоящая боль".
Россияне долгое время активно продвигали Борисова и фильм "Анора", в котором он снимался как главных претендентов на победу. Однако торжественный вечер принес разочарование для них – победа досталась другому. После оглашения результатов кинопремии россияне начали "биться" в истерике.
"Пока мы спали, Юру Борисова прокатили на "Золотом глобусе". Награду за лучшую роль второго плана забрал Киран Калкин. Второй год, кстати. Калкин вышел на сцену в очень приподнятом настроении", – высказываются россияне в Telegram-пабликах.
Однако они все еще не оставляют надежду получить хоть какое-нибудь признание на международной арене, поэтому посягнули уже на "Оскар". "Ждем "Оскара". Может, там повезет больше", – пишут они.
В соцсети Х россияне также выражали свое отчаяние. У них началась истерика:
- "Должен быть Юра Борисов".
- "Юра Борисов не победил".
- "Я плакала, потому что Юра Борисов не взял глобус".
- "Юра Борисов – моя любовь, моя звезда в любом случае. Обожаю!"
- "Иди поплачь, Юра Борисов остался без награды".
- "Юра не унывает! Облегченно выдохнул. "Ничего, пойду английский и в следующем году точно возьму награду и выйду на сцену", – о себе подумал Борисов".
Известно, что в номинации "Лучший актер второго плана" соревновались:
- Дензел Вашингтон, "Гладиатор 2"
- Киран Калкин, "Настоящая боль"
- Гай Пирс, "Бруталист"
- Джереми Стронг, "Ученик: Становление Трампа"
- Юра Борисов, "Анора"
- Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Полный незнакомец"
Ранее OBOZ.UA писал, кто получил награду за лучшие фильмы, сериалы и актерскую игру на "Золотом глобусе 2025".
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