Ведущие кинопремии Spirit Awards со сцены передали привет президенту России: Путин, иди нах*й!

На церемонии награждения Independent Spirit Awards 2022 в Калифорнии (США) актеры осудили "бессмысленную агрессию" в Украине. Телеведущие Меган Маллалли и Ник Офферман передали привет президенту России Владимиру Путину и призвали, чтобы он шел домой с украинских территорий.

Ведущие показали средний палец, адресованный русским оккупантам. В прямом эфире канала IFC они обратились также к украинцам и пожелали всего лучшего.

"Мы говорим от имени всех присутствующих, что надеемся на скорейшее урегулирование конфликта и неоправданной агрессии в Украине. А точнее: Путин, иди нах*й и домой!" – эмоционально высказалась со сцены Меган Маллалли.

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Звезда киноленты "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" Кристен Стюарт также поддержала Украину. Она присоединилась к флешмобу и вместе с ведущими показала на камеру средний палец.

Кроме этого, актриса Дженнифер Билз пришла на церемонию Independent Spirit Awards в желто-голубом наряде. На своей странице в Instagram она объяснила выбор желтого кроп-топа и синей юбки, написав: "Я за Украину".

Ранее OBOZREVATEL писал, как Опра Уинфри поддержала украинцев. Она выразила восхищение президентом Украины Владимиром Зеленским. Уинфри отметила, что он является подлинным примером мужества.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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