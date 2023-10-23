Ведущая российского шоу 'ДНК' Анна Казючиц публично выступила против войны в Украине

Известная российская актриса и телеведущая, которая родилась и выросла в России, но имеет гражданство Беларуси, Анна Казючиц выступила против террористической войны в Украине. Из-за этого 40-летнюю звезду многих популярных сериалов и ведущую программы "ДНК" на НТВ уже уволили из антрепризного спектакля "Вот и свела судьба нас", в котором она играла с начала года. В сети предполагают, что скоро артистка и вовсе исчезнет с экранов.

Официальных заявлений с осуждением российской агрессии Казючиц не делала. Однако некоторые из ее коллег подтвердили пропагандистским СМИ, что на почве политических разногласий у актрисы регулярно возникали конфликты с Z-патриотами и фанатами Путина.

Коллегам-путинистам, по словам инсайдера, якобы очень не нравилось, что Казючиц критикует "спецоперацию" в Украине, используя антивоенные лозунги. Регулярные скандалы надоели режиссеру спектакля, так что он попрощался с актрисой, неподдерживающей террор и убийства украинцев.

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"Антироссийскую позицию патриотично настроенные коллеги не приветствовали, то и дело вспыхивала ругань. Да и постоянно слушать всякие лозунги и рассуждения команде спектакля было элементарно неприятно", – прокомментировал один из свидетелей таких конфликтов.

Тем временем россияне в комментариях пытаются разобраться, как это на федеральном канале до сих пор работает проукраинская ведущая. Граждане страны-террористки призывают уволить Казючиц и оттуда, а также строят теории заговора о том, что НТВ, на самом деле, антироссийский канал, поскольку многие его сотрудники оказались "предателями родины".

Как писал OBOZ.UA ранее, другая российская актриса Яна Троянова проанализировала, как Россия "пришла к фашизму". Актриса назвала РФ страной "лицемеров, трусов и лжецов", а также сравнила с "изнасилованной бабой", которую насилует Путин и его приспешники, а народ их за это еще боготворит. Также она заявила, что россияне больны масштабным алкоголизмом.

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