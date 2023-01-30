Ведущая Мила Еремеева об Олеге Виннике: я знаю, что с ним происходит сейчас, он поддерживает Украину

Известный украинский певец Олег Винник еще в апреле 2022 года полностью пропал из информационного поля, озадачив своих поклонников, журналистов и даже некоторых коллег неожиданным исчезновением. Теле- и радиоведущая Мила Еремеева подтвердила слухи о том, что резкая пропажа музыканта связана с его проблемами со здоровьем.

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Затяжное молчание Винника, который, по некоторым данным, находится в Берлине (Германия), где и проходит лечение, многие восприняли как предательство. Тем не менее, по словам Еремеевой, артист очень поддерживает Украину. Об этом она заявила в интервью для YouTube-канала GLOSTER FM.

"Я знаю, что с ним происходит сейчас. Там дело не в каких-то патриотичных историях. Олег – он украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока что у него перерыв, связанный со здоровьем и всем остальным", – прокомментировала ведущая.

С каким именно недугом борется Винник за границей вот уже около года Еремеева уточнять не стала.

Напомним, супруг известной украинской певицы Оксаны Билозир, продюсер, а также военнослужащий ВСУ Роман Недзельский разместил в своих соцсетях совместный снимок с Олегом Винником. Как можно догадаться по описанию к фото, артист помогает 135-му батальону, в котором служит продюсер.

Также мы сообщали, что адвокат знаменитости заявлял, что в настоящее время Винник проходит лечение в одной из клиник Германии. От чего именно лечится звезда, до сих пор остается неизвестным.

Кроме того, близкий друг знаменитости, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери протоиерей Виталий Трач также подтвердил информацию о серьезных проблемах со здоровьем у Винника. При этом он отметил, что певец и вдали от дома помогает приближать Украину к победе в войне с российскими агрессорами.

Напомним, с начала марта на странице в Instagram Олега Винника можно было заметить только картинки в патриотическом стиле, а также антивоенные призывы. Знаменитость перестала давать интервью, а потому его поклонники даже не догадывались, где находится их кумир.

Последний пост на его странице датирован 24 апреля – это поздравление с Пасхой. Исчезновение Олега Винника не на шутку взволновало украинцев. Что говорят таролог, фанаты и его коллеги – читайте в материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, певица Оля Полякова, у которой перед началом полномасштабной войны вышел совместный трек с коллегой, заявила, что артист очень переживает за родину, но пока проблемы со здоровьем не позволяют ему активно участвовать в антивоенной кампании.

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