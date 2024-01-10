Вдовы тоже 'умерли'. Журналистка Анастасия Блищик, потерявшая любимого на войне, озвучила другую сторону скандала с 'Алкомиками'

Украинская журналистка, а ныне пресс-офицер ВСУ, Анастасия Блищик поделилась своим мнением относительно неуместной "шутки" о "богатых вдовах" в шоу "Алкомики". Еще в 2022 году она потеряла любимого – журналиста Александра Махова, поэтому такие "насмешки" зацепили женщину за живое. По мнению Анастасии, вместе с воинами умирают вдовы.

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О своей точке зрения пресс-офицер подробнее рассказала в сообщении-реакции в Instagram. В частности, Анастасии обидно, что пропасть между старанием жить привычную жизнь и глупыми шутками будет вечной.

Супруга героя рассказала о том, как ощущают себя вдовы погибших воинов. По ее мнению, женщины "умирают" вместе со своими мужчинами.

"Сегодня у тебя все идеально, а завтра ты умираешь. И сейчас речь не о той смерти, когда закрывают крышку гроба и закапывают в землю. Десятки тысяч украинских женщин умерли вместе со своими мужчинами от обломков и пуль под Киевом, на Харьковщине, в Бахмуте, Авдеевке, Херсоне, под Роботино… или в плену после пыток оккупантов", – написала пресс-офицер.

Анастасию разозлила неоднозначность общества, когда люди сначала "диктуют" правила, как нужно жить после смерти воина-любимого, а затем "шутят" о "счастливых женщинах с деньгами".

"Вот только общество диктует правило, мол, жизнь продолжается, живи. А потом следуют "Кварталы", "Дизель Шоу" и вот такие две тупые п*зды. Мне обидно. Вот эта пропасть будет вечно", – эмоционально выразилась женщина.

В комментариях интернет-пользователи также выразили свое возмущение "шуткой". "Пока каждого человека не пройдет каток войны, мы будем смотреть, как хохочут дебилы с наших тем", "И это этих тупых п*зд защищают сейчас ВСУ в окопах, в мороз…. Дно", "Такой фактор, как юмор – для того, чтобы лечить и продлевать жизнь! А здесь такое – непонятное, наглое насмехание над смертью родного человека…" и другие высказывания писали люди.

Анастасия Блищик – невеста украинского журналиста Александра Махова, отдавшего свою жизнь в боях в Харьковской области 4 мая 2022 года. Мужчина работал пресс-офицером на каналах "Украина" и "Украина 24", освещая события на фронте еще до начала полномасштабного вторжения России, а также служил в Вооруженных силах Украины. Впоследствии в Святошинском районе Киева переименовали улицу Жолудева в его честь.

Следует отметить, что ответственный за шоу "Алхимики" Влад Бивалин оправдался за "шутку" о богатых вдовах от стендап-комика Виктории Таран и удалил видео с насмешкой со всех возможных площадок. Такое поведение не спасло репутацию Бивалина и обратило внимание военных, планирующих "зайти в гости" к юмористам и "провести беседу для взаимопонимания".

Ранее OBOZ.UA писал, что первой на эту "шутку" обратила внимание известная военнослужащая Алина Михайлова, любимая погибшего на фронте Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.

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