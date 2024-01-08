'Как называют счастливых женщин с деньгами? Вдовы!' Украинская юмористка оскандалилась нелепой 'шуткой'

В сети разразился громкий скандал из-за непутевой "шутки" украинской стендап-комикесы Виктории Таран. В эфире программы "Алкомики" она позволила себе высказаться о вдовах, которые якобы являются "богатыми и счастливыми женщинами". На такой "юмор" отреагировала, в частности, известная военнослужащая Алина Михайлова, которая в марте прошлого года похоронила любимого, выдающегося воина Дмитрия Коцюбайла (позывной "Да Винчи").

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Защитница отметила, что подобные высказывания в условиях полномасштабной войны, когда десятки тысяч женщин теряют мужей, просто неуместны. Стендап-артистка уже отреагировала на хейт и записала видео с извинениями.

Так, Таран в эфире юмористического шоу спросила свою собеседницу: "Знаешь, как называют счастливых женщин с деньгами?" После короткой паузы сама же ответила: "Вдовы". Этот эпизод был опубликован на странице "Столичного стендапа" в Instagram.

Михайлова обнародовала соответствующий фрагмент у себя в InstaStories, эмоционально прокомментировав: "Вы и ваши телки – грязь и гниль, которая должна получить абсолютный кенселинг в обществе, а еще и до этого – разбитые еб*шатни. Со своими извинениями вы можете взяться за руки и пойти на*уй. А тысячам украинских вдов, осиротевших детей и матерей – вы сегодня плюнули в лицо".

После возмущения в обществе видео с "шуткой" было удалено со страницы "Столичного стендапа", а сама юмористка поспешила извиниться, заверив, что "не хотела никого обидеть".

Таран заявила: "Я точно не хотела насмехаться над женщинами, которые потеряли своих мужей. Она не касалась женщин, имеющих мужей-воинов. Девушки, я очень прошу прощения перед вами. Шутка была неудачная и в реалиях войны ее нельзя было публиковать, потому что она затрагивает чувства каждой из вас. Дальше буду более ответственно относиться к материалу, который я пишу".

Как писал OBOZ.UA, ранее киевский ведущий и юморист Олег Грюндик выступил со стендапом во Львове, где неудачно "пошутил" о погибших воинах ВСУ. Он вспомнил о денежной компенсации семьям погибших украинских героев и сравнил ее с "тысячей Зеленского" за вакцинацию, которую разрешалось потратить только в определенных местах.

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