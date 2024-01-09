Ответственный за шоу 'Алкомики' оправдался за 'шутку' о вдовах, но военные ВСУ уже пообещали приехать к нему в гости

Ответственный за шоу "Алкомики" Влад Бывалин обратился ко всем украинкам, которых оскорбила нелепая "шутка" стендап-комика Виктории Таран о "счастливых вдовах". Он извинился перед женщинами, потерявшими мужей, и объяснил, что сначала ему показалось, якобы контекст касается девушек, которые "ищут себе папиков".

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Мол, если посмотреть с этой стороны, то "юмор" казался забавным и уместным. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Instagram, но, похоже, военным этого оказалось недостаточно.

"Пишу со страницы клуба от своего имени. Меня зовут Влад Бывалин и я ответственный за это "шоу". Я искренне извиняюсь перед всеми вдовами Украины. Эта шутка не должна была попадать в интернет. Я недосмотрел, потому что воспринимал эту шутку в сторону женщин, которые ищут "папиков", какой контекст первоначально и вкладывался. Мы не хотели кого-то оскорблять, а тем более хоть как-то затрагивать тему наших военных и их жен, все мы понимаем тяжелую ситуацию в стране", – говорится в заявлении.

В дальнейшем Бывалин пообещал внимательнее следить за всем, что попадает в эфир программы, и еще раз извинился от имени всей команды.

Под фото военнослужащий Александр Царевский подчеркнул, что извинение выглядит так, будто команде жаль, что "шутка" попала в сеть.

"То есть извинения за то, что это вылезло наружу? А толеровать такой "юмор", по-вашему, ок? То есть нормально стебать жену погибшего, вот даже за глаза? Вы там еб*нулись на комическом фронте?" – спросил воин.

Другой военный Рустам Гивазович с позывным "Бармен" также не оценил извинения Бывалина. Он написал: "То, что эта шутка вышла, показывает, насколько вы далеки от войны. Нет, вы не понимаете ситуацию в стране, иначе эта шутка даже не пришла бы вам в голову. Для того, чтобы понять, приглашайте на ваши вечерницы военных, которые в доступной форме смогут объяснить, почему это не ок. Это было бы лучшим напоминанием и предохранителем от подобных про*бов. На данный момент это дно, чуваки. И извинений здесь мало".

Воин также добавил, что настроен "зайти в гости" к юмористам, посмотреть в их глаза и "провести беседу для взаимопонимания".

Высказалась по поводу ситуации и радиоведущая Татьяна Трощинская. Она тоже подчеркнула, что извинения всех фигурантов скандала выглядят неискренно.

"Со страницы "Столичного стендапа" пост с видео удалили, когда его заметила и отреагировала на него Алина Михайлова. И извинились. И вот, собственно, это тоже показательно. Смотрите, как они извинились: шутка не отражает их позиции, Виктория не является резиденткой "Столичного стендапа". Они опубликовали видео у себя на странице, потому что не знали контекста – не знали, что это касается жен военных. Я не знаю уже, где и в каком контексте живут эти комики, стендаперы и бродячие группы юмористов. Где они нашли тот контекст, в котором нет вдов, сирот и матерей, лишившихся детей", – написала журналистка.

Как писал OBOZ.UA, первой о "шутке" в публичной плоскости рассказала известная военнослужащая Алина Михайлова, которая в марте прошлого года похоронила любимого, выдающегося воина Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи").

Недавно подобные инциденты случались со студией "Квартал 95", которые неудачно пошутили о "Сиськадовске", и "Дизель шоу" с их номером о семье на временно оккупированных украинских территориях.

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